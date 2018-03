Make love not law Staatliche TV-Qualitätsoffensive

17. März 2018

Warum nur Kaufzwänge das Mangelhafte fortschreiben

von Carlos A. Gebauer

An dieser Stelle war schon wiederholt Thema, in welchem Ausmaß der sogenannte „moderne Staat“ diejenige strukturerhaltende Funktion für die Gesellschaft übernommen hat, die zuvor in Europa der religiöse Glaube hatte. Wo ursprünglich ein gottgefälliges Leben und fromme Demut des Untertanen den Eingang in das ewige, himmlische Paradies zu garantieren schienen ...