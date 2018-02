Chef von McDonald‘s standhaft Veganer spucken uns in die Suppe

11. Februar 2018

Vorschlag zur Güte

von Spoeken Kieker

Holger Beeck, Chef von McDonald‘s in Deutschland, will weiter Rindfleisch-Burger und Hühnerteile unters Volk bringen: „Der Anteil der Vegetarier liegt bei 2,3 Prozent, bei Veganern sind es nur 0,3 Prozent. Vollwertkost wollen 20,8 Prozent der Bundesbürger, gar nichts von allem: 69,8 Prozent. Insofern richtet sich unser Angebot an die deutliche Mehrheit.“

Es mag sein, dass die Zahlen stimmen, aber in Berlin-Mitte, Prenzelberg und Friedrichshain-Kreuzberg haben Vegetarier und Veganer gefühlt die Mehrheit und versuchen, anderen ihre Gewohnheiten aufzudrücken. Als Klimaretter gehören sie schließlich zur guten Seite.

Wer versucht hat, mit Veganern und Anhängern glutenfreier Ernährung eine Betriebsfeier mit gemeinsamer Essenseinnahme zu organisieren, wird das bestätigen. Zum Schluss ist es so, dass die lautstarke Minderheit ein Essen im veganen Vietnam-Restaurant durchsetzt und die Fleisch-Fraktion sich frustriert grippekrank meldet.

Es gehört nur ein wenig Mut dazu, den grünen Freunden veganer Pampe zu widersprechen, etwa so: „Die Gaststätte hat nichts dagegen, wenn Sie Ihre Gläser mit Essen mitbringen. Besteck gibt es gratis.“

Und schon sind die Dinge wieder im Lot, beziehungsweise das Schnitzel kommt auf den Tisch.

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Die Kieker (Die Spoekenkiekerei)“.