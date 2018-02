Absturz der FDP Warum die Freien Demokraten auf der Verliererstraße fahren

07. Februar 2018

Der (zu) bunte Bundestag

von Joachim Kuhnle

Dass die sogenannte Sonntagsfrage („Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre?“) irgendeine Aussagekraft hat, darf man bezweifeln. Tun wir einmal so, als hätte sie eine. Gemäß Forschungsgruppe Wahlen, immerhin das Institut, das am Wahlabend für das ZDF die Prognosen und Hochrechnungen durchführt, käme die Union noch auf ...