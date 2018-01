Politische Nachrichten Was juckt‘s mich?

27. Januar 2018

Warum werden freie Unternehmen und der Staat unterschiedlich beurteilt?

von Maximilian Triebel

„Mehr Personal für NRW-Abgeordnete, drei Kommunen klagen auf mehr Geld vom Land“, „Schulz optimistisch für SPD-Parteitag“, „Viele NRW-Gefängnisse sind überfüllt – Personal fehlt“. So überschrieben fand ich drei Nachrichten in der „Rheinischen Post“ vom 17. Januar. Was haben sie gemeinsam? Sie jucken mich nicht.

Stellen Sie sich vor, die freie Wirtschaft ...