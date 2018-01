Alternative Medien im Informationskrieg, Teil 1 Die „Neue Kommunistische Weltordnung“

27. Januar 2018

Wie das Medienkartell des Hauptstroms funktioniert

von Joachim Kuhnle

„Alternative Medien“, was soll das sein? Schon der Begriff „Medien“ ist unklar. „Medium“ ist das lateinische Wort für „Mitte“. Mitte von was? Wo ist die Mitte? Im Schwäbischen gibt es das schöne Wort „ebbes“, zu Hochdeutsch „etwas“. „Ebbes“ ist bei den Schwaben so beliebt, weil es für alles verwendet werden ...