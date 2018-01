Wolf hört mit Nun geht auch die Barbara baden

26. Januar 2018

Die Zensurwelle im Netz trifft eine (politisch korrekte) Street-Art-Künstlerin

von Selina Wolf

Seit das Netzwerkdurchsetzungsgesetz zu Beginn des Jahres in Kraft getreten ist, löschen die respektablen Privatunternehmen – pardon, ich meinte, die politischen Speichellecker – Facebook, Instagram, Twitter und Youtube, was das Zeug hält. Oder besser gesagt: Sie lassen löschen. Denn es müssen Algorithmen sein, die in den Konzernzentralen der sozialen Netzwerke die Vorgaben ...