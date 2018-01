Der Westen und die Hisbollah Die fatalen Fehler im Kampf gegen den Terrorismus

24. Januar 2018

Die Partei Gottes sollte von der Terrorliste gestrichen werden

von Sven Sydow

Das Phänomen des Terrorismus taucht in der Geschichte immer wieder auf, so zum Beispiel während der Französischen Revolution, als Robespierre und die Jakobiner an der Macht waren. Das zeigte sich im Staatsterrorismus gegen die Weißen, genannt die Königstreuen, beim Völkermord in der Vendée 1795. In den folgenden Jahrhunderten gab es ...