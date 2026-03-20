20. März 2026

ef-Konferenz 2026 (ef-TV) Teil 2Oliver Gorus: Die Medien sind tot, es leben die Medien

Warum wir auf Medienzwischenhändler pfeifen können

Oliver Gorus auf der ef-Konferenz 2026:

Die Medien sind tot, es leben die Medien: Warum wir auf Medienzwischenhändler pfeifen können

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Vielen Dank an Robert Neuber: panorama-videoproduktion.de

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