Artikel der Woche (Radio)Die Geschäftsgrundlage des Euro löst sich auf

11. Februar 2026

Ein erfolgreicher Artikel von Thorsten Polleit

Der erfolgreiche Artikel „Die Geschäftsgrundlage des Euro löst sich auf“ von Thorsten Polleit, vertont von Robert Paul.

Diese Sendung können Sie sowohl in Video- als auch in Audioform genießen:

Youtube, Odysee, Spotify und direkt hier im Artikel. Bald auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.