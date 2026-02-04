04. Februar 2026
Artikel der Woche (Radio)Die Anklagebank der Generationen
Ein erfolgreicher Artikel von Anna Fornfeist
Audio
Der erfolgreiche Artikel „Die Anklagebank der Generationen“ von Anna Fornfeist, vertont von Robert Paul.
Diese Sendung können Sie sowohl in Video- als auch in Audioform genießen:
Youtube, Odysee, Spotify und direkt hier im Artikel. Bald auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
