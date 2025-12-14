14. Dezember 2025

Zeitgeist Es lebe die Dekadenz!

Ist es nicht besser, wenn Zivilisationen leise und langsam sterben?

von Anne-Sophie Chrobok

Bildquelle: KI: ChatGPT Mythische Flutträume: Während wir vom großen Knall fantasieren, lässt die Dekadenz unsere Zivilisation still im Meer versinken.

Was haben die Mythen von Atlantis, Troja und Rungholt gemeinsam? Atlantis wurde von Disney verfilmt. Troja bekam Brad Pitt in Sandalen. Nur Rungholt hat es bisher nicht auf die große Leinwand geschafft. Doch eines eint alle drei: die Vorstellung, dass eine Zivilisation mit einem großen „Bang“ untergeht. In einer Katastrophe. …

Dossier: ef 258

Anne-Sophie Chrobok

