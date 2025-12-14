Zeitgeist Es lebe die Dekadenz!

14. Dezember 2025

Ist es nicht besser, wenn Zivilisationen leise und langsam sterben?

von Anne-Sophie Chrobok

Was haben die Mythen von Atlantis, Troja und Rungholt gemeinsam? Atlantis wurde von Disney verfilmt. Troja bekam Brad Pitt in Sandalen. Nur Rungholt hat es bisher nicht auf die große Leinwand geschafft. Doch eines eint alle drei: die Vorstellung, dass eine Zivilisation mit einem großen „Bang“ untergeht. In einer Katastrophe. …