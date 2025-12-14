14. Dezember 2025
Zeitgeist: Es lebe die Dekadenz!
Ist es nicht besser, wenn Zivilisationen leise und langsam sterben?
Was haben die Mythen von Atlantis, Troja und Rungholt gemeinsam? Atlantis wurde von Disney verfilmt. Troja bekam Brad Pitt in Sandalen. Nur Rungholt hat es bisher nicht auf die große Leinwand geschafft. Doch eines eint alle drei: die Vorstellung, dass eine Zivilisation mit einem großen „Bang“ untergeht. In einer Katastrophe. …
