Menschen sind nicht formbar Knockout im Kulturkampf

13. Dezember 2025

Warum die Linken am Ende gar nicht gewinnen können

von Ralf Blinkmann

Die Linken haben den Kulturkampf vorerst gewonnen. Wir kommen nicht umhin, das anzuerkennen. Aber ein Bewusstsein ist im Entstehen begriffen, dass sich an den politischen Verhältnissen nichts ändern wird, solange der Kulturkampf nicht angenommen und schließlich gewonnen wird. Dazu hat in hohem Maße Javier Milei beigetragen.

Die Linken sind mit dem …