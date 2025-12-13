13. Dezember 2025
Menschen sind nicht formbar: Knockout im Kulturkampf
Warum die Linken am Ende gar nicht gewinnen können
von Ralf Blinkmann
Die Linken haben den Kulturkampf vorerst gewonnen. Wir kommen nicht umhin, das anzuerkennen. Aber ein Bewusstsein ist im Entstehen begriffen, dass sich an den politischen Verhältnissen nichts ändern wird, solange der Kulturkampf nicht angenommen und schließlich gewonnen wird. Dazu hat in hohem Maße Javier Milei beigetragen.
Die Linken sind mit dem …
