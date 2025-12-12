Verteidigung der Freiheit Wehrpflicht ist Sklaverei

12. Dezember 2025

Siegerbeitrag des Essay-Wettbewerbs der Hayek-Gesellschaft 2025

von Darwin R. Gossel

Kann man Freiheit durch Zwang bewahren? Gerade die Geschichte des 20. Jahrhunderts zeigt, dass individuelle Freiheit keineswegs selbstverständlich ist. Totalitäre Systeme, allen voran der Kommunismus und der Faschismus, stellten den Einzelnen in den Dienst eines angeblich höheren Ziels – sei es Nation, Rasse oder Klasse. In solchen Ordnungen zählte das …

