07. Dezember 2025

Freies Geld Atlas-Initiative startet Kampagne

Aufruf: Stoppt die grauen Herren und fordert Wahlfreiheit!

von Benjamin Mudlack

Artikelbild
Bildquelle: Benjamin Mudlack Freies Geld für freie Menschen

Am 1. November 2025 fand das alljährliche „Fest der Freiheit“ der Atlas-Initiative statt. Markus Krall, Michael Esfeld und Thorsten Polleit hielten zum Auftakt der Tagung leidenschaftliche Plädoyers für die Freiheit.

Das Fest der Freiheit war zudem der passende Rahmen, um eine Geld-Kampagne zu lancieren und sie den Veranstaltungsteilnehmern vorzustellen. Träger …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.

Jetzt Abonnent werden.

