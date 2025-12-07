Freies Geld Atlas-Initiative startet Kampagne

07. Dezember 2025

Aufruf: Stoppt die grauen Herren und fordert Wahlfreiheit!

von Benjamin Mudlack

Am 1. November 2025 fand das alljährliche „Fest der Freiheit“ der Atlas-Initiative statt. Markus Krall, Michael Esfeld und Thorsten Polleit hielten zum Auftakt der Tagung leidenschaftliche Plädoyers für die Freiheit.

Das Fest der Freiheit war zudem der passende Rahmen, um eine Geld-Kampagne zu lancieren und sie den Veranstaltungsteilnehmern vorzustellen. Träger …