28. Oktober 2025

Deutschland vor der Entscheidung

Klaus von Dohnanyi (97), zuletzt langjähriger Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, hat sich nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik als altersweiser Stratege einen Namen gemacht. 2022 erschien sein Buch „Nationale Interessen: Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“, das inzwischen in aktualisierter Form neu aufgelegt wurde. Dort warnt er vor dem Ausbruch eines Dritten Weltkriegs infolge der traumtänzerischen Haltung von Nato-Politikern im Ukraine-Krieg. Der frühere Brigadegeneral Erich Vad (68) war Angela Merkels wichtigster Militärberater im Bundeskanzleramt. Wie der alte Sozialdemokrat wirft Vad den Wortführern der Nato vor, keine Strategie für die Beendigung des Ukraine-Krieges zu haben und somit den Angreifer Wladimir Putin zum Äußersten zu treiben. Ebenso wie der amerikanische Politologe John Mearsheimer sehen beide den Hauptgrund für Putins Angriff auf die Ukraine in der expansionistischen US-Politik Joe Bidens und seiner Amtsvorgänger. Beide schätzen hingegen bei aller Distanz die jüngsten Friedensinitiativen Donald Trumps. Demgegenüber wirft Dohnanyi dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vor, die Kriegstüchtigkeit gegenüber der Friedenstüchtigkeit zu bevorzugen. Vad und Dohnanyi machen sich keine Illusionen über die Existenz eines nuklearen Schutzschirms der USA. Deutschland müsse seine Sicherheitsinteressen selbst vertreten, also auf die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland setzen. Es gibt einen Nato-Beschluss, die Ukraine nicht in das nordatlantische Militärbündnis aufzunehmen. Doch die Ukraine habe, so Dohnanyi, „in törichter Weise die Mitgliedschaft in der Nato in ihre Verfassung geschrieben“. Er warnt davor, im Fahrwasser der Briten zu bleiben, denn diese pflegten weiterhin die in die Kolonialzeit zurückreichende Feindschaft mit Russland. Erich Vad: „Wenn Bundeskanzler Merz Kriegskanzler ist, den deutschen Selenskyj spielen muss und wir in diesem schlimmen Szenario landen, hat er versagt.“

„Klaus von Dohnanyi, Erich Vad: Krieg oder Frieden - Deutschland vor der Entscheidung“ bei amazon.de kaufen