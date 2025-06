Rechtsstaat Deutschland? Die Freiheit stirbt am Check-in

28. Juni 2025

Ausreiseverbot für „Identitäre“

von Joana Cotar

Es ist der 16. Mai 2025, und am Münchner Flughafen wird ein Stück Freiheit begraben. Acht Menschen – sechs Männer, zwei Frauen – stehen am Check-in-Schalter, bereit, nach Mailand zu fliegen, um am „Remigrationsgipfel 2025“ teilzunehmen. Doch ihre Reise endet, bevor sie beginnt. Bewaffnete Beamte der Bundespolizei greifen ein, holen …