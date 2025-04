23. April 2025

Fakten und Mythen in Frage und Antwort

Vor uns liegt ein schmaler Band des Autors Burkhard Voß, der einen kompakten Überblick über den weitreichenden Komplex „Drogen“ bietet. Diesen Überblick zu vermitteln, ist durchaus sinnvoll. Drogen sind ja nicht nur Substanzen, die man, zumeist illegal, in Parks oder an Straßenecken erwerben kann, sondern auch zahlreiche Produkte der pharmazeutischen Industrie. Das Wissen darüber ist oft mangelhaft. Vor allem zur Behandlung von psychischen Erkrankungen stehen zahlreiche Mittel zur Verfügung, bei denen eine Abgrenzung zu verbotenen Drogen nicht immer deutlich erkennbar ist. Das Buch „Psychopharmaka und Drogen“ ist durchgehend aufgeteilt in kompakte Kapitel mit dem Schema „Frage und Antwort“, insgesamt über 100. Der erste Teil behandelt Psychopharmaka und ihre Wirkungsweise; besonders häufig verschriebene Mittel wie Antidepressiva, Antipsychotika, Beruhigungsmittel und Schlafmittel werden ausführlich und tiefer gehend behandelt, soweit es der geringe Umfang des Buches von gerade einmal 150 Seiten erlaubt. Als Einführung in das Thema genügt das aber durchaus. Der zweite Teil befasst sich mit klassischen, in der Regel illegalen Drogen wie Cannabis, Heroin, Kokain, Amphetamin, Crack, Ecstasy und einigen weiteren, meist aus fragwürdigen Quellen stammenden Mitteln. Hier werden die Schnittmengen zwischen legaler und illegaler Anwendung der gleichen Substanzen deutlich. Amphetamin zum Beispiel, nach strenger Indikation vom Arzt verschrieben, kann bei unkontrolliertem, also missbräuchlichem Konsum verheerende Folgen haben. Abgerundet wird das informative Buch mit Kapiteln über Naturheilmittel, mit rechtlichen Fragen zum legalen beziehungsweise illegalen Konsum psychoaktiver Substanzen sowie einigen weiteren Fragen und Antworten, die über die vorigen Themenkomplexe hinausgehen. Eine nützliche, sachlich gehaltene und durchaus bewusstseinserweiternde Lektüre für alle, die sich beruflich oder privat für das Thema interessieren.

