Randnotizen Milei, Trump und die Memecoin-Spekulanten

12. April 2025

Worin unterscheiden sich Kryptozocker von anderen Akteuren am Kapitalmarkt?

von Rahim Taghizadegan

Kürzlich beschädigte Javier Milei seinen Ruf durch die Empfehlung eines Memecoins an Fans in den unsozialen Medien. Warum sollte ihm verwehrt sein, was Donald Trump vorlebte? Ist es nicht die freie Entscheidung am Markt, wer welchen Coin kauft? Immerhin schlägt Milei nicht vor, dass Steuermittel eingesetzt werden, um Coins zu …