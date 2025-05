Randnotizen Bitcoin-Präsidenten und politischer Schwindel

25. Mai 2025

Das Beispiel Maya Parbhoe in Suriname

von Rahim Taghizadegan

Maya Parbhoe ist eine Quereinsteigerin in die Politik, die in Suriname Präsidentin werden will. Sie verspricht wirtschaftliche Freiheit, Kampf gegen Korruption und einen Bitcoin-Standard im Land. Ich sollte als Chefökonom die Reformen durchführen. Inzwischen gibt es Menschen, die versuchen, sie als Betrügerin und Schwindlerin bloßzustellen. Die Hintergrundgeschichte könnte helfen, die …