DeutschlandBrief Trump, Merz und das Ende der Lebenslügen

29. März 2025

Hier die Schuldenorgie in Berlin, dort der politische Bankrott Brüssels

von Bruno Bandulet

Was ist der Unterschied zwischen Donald Trump und Friedrich Merz? Der Amerikaner macht nach der Wahl, was er vorher versprochen hat, der Deutsche das Gegenteil davon. Die Bundestagswahlen waren keine zwei Wochen vorbei, da schnürten CDU/CSU und SPD ein Finanzpaket, in dem nichts anderes steckt als der größte Wahlbetrug seit …