Weltwirtschaftsforum 2025 Den Westen wieder groß machen!

24. Februar 2025

Dokumentation der Rede von Javier Milei vom 23. Januar 2025 in Davos

von Javier Milei

Javier Milei, Jahrgang 1970, versteht sich als Anarchokapitalist und ist Staatspräsident Argentiniens. Die folgende vielbeachtete, ja: erneut historische Rede hielt Milei auf dem Weltwirtschaftsforum 2025 in Davos. Die Rede 2024, ebenfalls bereits historisch, finden Sie in voller Länge in ef 245 dokumentiert. Die Rede 2025 wurde für eigentümlich frei von …