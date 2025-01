Kurzgeschichte zum Thema „Politik ist nicht die Lösung“ Licht der Freiheit

16. Januar 2025

Prämierter Beitrag zum Libertären Literaturpreis 2024, Platz drei

von Fabian Hartje

I. Dunkle Leere in einer vergifteten Welt

Ach, wo bist Du hin, oh liebes Licht? Im Dunkeln wartet’s Schaudern. Sag, was ist’s, das zu mir gierig spricht? In Tunneln schabt es lauernd. Halt! Das Böse bricht sich wütend Bahn – so trägt es mich in Trauer. Kalt nun Herz und …