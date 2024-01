Meine erste ef-Konferenz Eigentümlicher November im Roten Oktober

20. Januar 2024

Usedom-Nachbetrachtung des Gewinners der Julius-Faucher-Medaille 2023

von Fabian Hartje

Bildquelle: Marc Bernot Sieger im ef-Jungautorenwettbewerb 2023: Fabian Hartje

Der Libertäre verhält sich stets in dreierlei Aspekten, so die Lehre aus meiner ersten, im Nachfolgenden besprochenen ef-Konferenz. Ein glücklicher Zufall, dass sie uns von Freitag bis Sonntag zusammenbrachte und sich insoweit anbietet, in drei Akten skizziert zu werden.

Erster Akt

Aus dem ganzen Lande rollt eine Druckwelle der Freiheit …