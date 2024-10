Omas gegen Rechts Kulturmarxistische Schein-Großmütter

17. Oktober 2024

Meine Oma hatte das Herz am rechten Fleck

von Michael Werner

Omas sind die beste Erfindung der Welt. Das weiß ich deshalb so sicher, weil meine Oma die tollste Frau der Welt war. Dann muss es so sein!

In meiner Kindheit waren wir ein eingeschworenes Team und unzertrennlich. Jeden Tag, an dem es nicht gerade in Strömen goss, kam Oma am …