Randnotizen Messern als Folge muslimischer Zuwanderung?

17. Oktober 2024

Versuch einer komplexeren und realistischeren Betrachtung

von Rahim Taghizadegan

Das Messern ist schon so ein Alltagsthema in Deutschland, dass es mir peinlich ist, es auch noch aufzugreifen. Doch ein paar konträre Randnotizen seien erlaubt, immerhin ist es doch alles andere als alltäglich, wenn so ein Geschehen zum Alltag wird. Als Trost vorweg: Auch in Österreich, einst als Insel der …