Deutschland: Eine Demokratiesimulation „Wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten“

16. Oktober 2024

Oder: „Damit Wahlen nichts ändern, wird die AfD verboten“

von Lars Walter

Demokratie als „Herrschaft des Volkes“: Nur eine Simulation?

Die AfD hat in Ostdeutschland einen beachtlichen Erfolg erzielt: Mit Abstand war sie in Thüringen stärkste Kraft, in Sachsen und Brandenburg respektabler Zweiter.

In Thüringen haben unsere Superdemokraten vom Altparteienkartell gezeigt, wie sehr sie den Willen des Souveräns verachten. Es ist Gepflogenheit, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt. Doch …