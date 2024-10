EinBlick Mit Inflationsschüben in den Sozialismus

16. Oktober 2024

Nur die wenigsten werden dahinter einen Plan vermuten

von Thorsten Polleit

Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten: Der neue Zinssenkungszyklus ist längst im Gange. Die Zentralbanken in der Schweiz, Dänemark, Schweden, Kanada, England, China und im Euro-Raum haben in den letzten Monaten ihre Leitzinsen bereits gesenkt. Im September folgt die US-Zentralbank. Kaum ist also die jüngste Hochinflationswelle abgeebbt, geht …