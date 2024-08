PorcFest 2024 – Teil 3 PorcRanger – contradictio in se?

09. August 2024

Eine private Polizei auf einer libertären Veranstaltung?

von Stefan Gliesche

Bildquelle: Stefan Gliesche PorcRanger: Nutzten für ihre Patrouillenfahrten Golfcarts

Über das Porcupine Freedom Festival 2024, kurz PorcFest, wurden in den vorangegangenen beiden Teilen dieser Artikelserie bereits wesentliche Punkte beschrieben. In diesem Artikel soll ein Teilaspekt behandelt werden, der sich zunächst, für alle Menschen mit Freiheitshintergrund, sehr befremdlich anhört – die PorcRanger, eine Art Polizei oder Sicherheitsdienst.

Es handelt sich bei den PorcRanger, wie sollte es anders sein, um freiwillige Teilnehmer des PorcFest. Jeder Teilnehmer erhält einige Wochen vor Beginn eine E-Mail, die neben allgemeinen Informationen einen Link enthält, der zu einer Liste mit Aufgaben für Freiwillige führt. Neben der Betreuung von Teilnehmern und Gästen, organisatorischen und verwaltungstechnischen Tätigkeiten, Bedienung der Video- und Audiotechnik, Hausmeisteraufgaben oder der medizinischen Notfallbetreuung besteht dort auch die Möglichkeit, sich als PorcRanger einzubringen. Nach wenigen Tagen und Angabe von Qualifikationen erhält der geneigte „Bewerber“ eine E-Mail, die im Falle der Annahme der Freiwilligenmeldung den Link zu einem Online-Schichtkalender enthält. Die gesamte Dauer des PorcFest ist dort auf Schichten von jeweils vier Stunden heruntergebrochen, täglich beginnend um Mitternacht. Die Einarbeitung erfolgt entweder direkt „on the job“ oder indem der neue PorcRanger vor seiner ersten Schicht das Zelt aufsucht, in dem sich die Zentrale befindet. Praktischerweise ist hier auch „Fr33Aid / First Aid“, also die medizinische Versorgung untergebracht.

Die Zentrale ist ähnlich einer kleinen Polizeistation organisiert. Es finden sich Telefon-, Funk- und Internetverbindungen, ein digitales Schichtbuch, Werkzeuge, Lampen und diverse Materialien sowie ein Kühlschrank. Letzterer ist bei über 30 Grad Celsius unabdingbar. Ein PorcRanger besetzt zu jedem Zeitpunkt dieses Zelt, um die Erreichbarkeit der internen PorcFest-Notrufnummer sicherzustellen. Die Kommunikation untereinander sowie mit den anderen Organisations-Teams ist über ein Netzwerk aus tragbaren Handfunkgeräten sichergestellt. Die persönliche Ausrüstung der PorcRanger, die diese eigenverantwortlich mitbringen, umfasst meist eine Taschenlampe, ein Erste-Hilfe-Set oder IFAK ein Multitool und eine Kurzwaffe. Die PorcRanger haben keinerlei Sonder- oder „Polizeirechte“ inne, das Führen von Waffen wird im Bundesstaat New Hampshire auf der Grundlage des Zweiten Zusatzartikels und dem Constitutional Carry begründet. Zudem verfügen die PorcRanger über ein bis zwei Golfcarts, die klassisch mit Benzinmotor betrieben sind. Teilnehmer des PorcFest, die die PorcRanger benötigen, sprechen diese einfach auf ihren Patrouillenfahrten an, kommen direkt in das zentrale Zelt oder bitten ein beliebiges Mitglied des Orga-Teams darum, die Verbindung via Funkgerät herzustellen.

Der Ablauf der Schichten unterscheidet sich inhaltlich über den Tagesverlauf teils drastisch. Tagsüber sind es oft verlorene Gegenstände, die von Findern abgegeben und von ihren Besitzern wieder in Empfang genommen werden. Oder die „verlorenen“ Fahrräder von Kindern, die an einem völlig anderen Ort wieder auftauchen als dort, wo sie, nach Aussage ihrer Besitzer, „ganz sicher“ zuletzt gesehen worden sieen. Nicht selten betrifft die Suche auch „vermisste“ Kinder, die sich, ohne Wissen der Eltern, dazu entschlossen haben, auf eigene Faust die vielfältigen Möglichkeiten einer freiheitlichen Gesellschaft zu erkunden. Im Rahmen des PorcFest XXI wurden ausnahmslos alle Kinder unbeschadet wiedergefunden, über die Fahrräder lässt sich dies jedoch nicht sagen.

In der Nacht richtet sich der Fokus hauptsächlich darauf, über das Gelände des Campingplatzes zu patrouillieren und den einen oder anderen freiheitsliebenden Besucher mit chemisch verändertem Bewusstsein zu seinem Zelt zu transportieren. In seltenen Fällen war es notwendig, Teilnehmer des PorcFest darauf hinzuweisen, dass sie die Freiheit, sich lautstark musikalisch auszudrücken, doch besser in dafür ausgewiesenen Partybereichen genießen. Der Weg dorthin erfolgte dann mehr als einmal direkt auf dem angebotenen Golfcart der PorcRanger.

Das PorcFest basiert auf der Maxime: „Don’t Hurt People and Don’t Take Their Stuff.“ Zwei Vorkommnisse sollen hier Erwähnung finden, die eben dieser Maxime nicht entsprachen. Bei dem ersten Fall handelt es sich um einen Diebstahl von E-Zigaretten im Wert von rund 250 Dollar und beim zweiten um eine Bedrohung mit einem gezogenen Jagdmesser. Der Diebstahl, ein – wie langjährige PorcRanger-Veteranen äußerten – sehr seltenes Ereignis auf dem PorcFest, ereignete sich während der Nacht. Vorangeschickt eine kurze Erklärung: Eine der beeindruckendsten Erfahrungen, die man auf dem PorcFest machen kann, ist, dass die Mehrzahl der Händler während der Nacht die Waren in den Auslagen ihrer Zelte nicht wegräumt oder verschließt. Im Allgemeinen wird maximal eine Plane als Wetterschutz über die Auslagen gelegt. Aus diesem Grund war die Händlerin enttäuschter über das verlorene Vertrauen als über den Verlust der Ware. Zur Ehrenrettung der freiheitlichen Gesellschaft muss jedoch klargestellt werden, dass dies der einzige bekannt gewordene Fall eines Diebstahls während des gesamten PorcFest war und sich nicht ausschließen lässt, dass der Täter aus der Umgebung der nächsten Ortschaft stammte.

Im zweiten Fall bedrohte ein Dauercamper im alkoholisierten Zustand einen Freikörperenthusiasten mit einem Jagdmesser. Ein Teil des Campingplatzes ist als sogenannte „body freedom zone“, also als FKK-Bereich, definiert. Die Bedrohung erfolgte ohne vorherige Provokation. Die Situation wurde durch die PorcRanger mittels Deeskalation und ohne den Einsatz unmittelbaren Zwangs gelöst. Am Ende ist der alkoholisierte Dauercamper vom zuständigen Sheriff verhaftet worden. Mancher mag hier einwenden, dass es wohl doch staatlicher Autorität bedurfte, um die Situation zu klären. Dem sei entgegengestellt, dass es sich bei dem Dauercamper nicht um einen Teilnehmer des PorcFest handelte und die PorcRanger nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hatten. Als kleine Petitesse am Rande tätigte der zuvor bedrohte FKK-Anhänger seine Aussage gegenüber dem Sheriff gänzlich textilfrei, was diesem sichtbar sein Maximum an Professionalität und Selbstdisziplin abverlangte.

Das Selbstverständnis der PorcRanger, unter anderem aufgeführt im Kopf des Schichtkalenders und damit jederzeit im Blick, lautet: It is imperative that we exemplify and encourage cooperation among attendees, and proactively keep the peace. With the support of other volunteer groups and leaders, Rangers will always be prepared in case of an emergency or situation. We strive to be true ambassadors for free society by empowering our community to solve problems together!

Zu Deutsch: Es ist unerlässlich, dass wir die Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern selbst vorleben, fördern und proaktiv den Frieden bewahren. Mit der Unterstützung anderer Freiwilligengruppen und Führungskräfte sind die „Ranger“ im Falle eines Notfalls oder einer anderweitigen Situation jederzeit bereit. Wir streben danach, echte Botschafter einer freien Gesellschaft zu sein, indem wir unsere Gemeinschaft befähigen, Probleme gemeinsam zu lösen!

Permanent nach dieser Maxime handelnd war das Ansehen der PorcRanger bei den Teilnehmern entsprechend hoch und eine Kooperation fand zu jedem Zeitpunkt statt. Dies lag nicht nur daran, dass ein freiwilliger Einsatz für die Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten generell sehr positiv wahrgenommen wird, sondern vor allem im generell kooperativen Auftreten und Handeln. Dabei ist neben Deeskalation das Erreichen eines echten Konsenses für alle Beteiligten das Ziel jeden Handelns der PorcRanger.

Zurück zur Eingangsfrage, ob eine private Polizei auf einer libertären Veranstaltung ein Wiederspruch ist. In einer freiwilligen Gesellschaft, wie das PorcFest eine ist, stellt eine Polizei oder ein Sicherheitsdienst keinen Wiederspruch dar, solange dieser auf freiwilliger Basis agiert, sich im Konsens der von allen akzeptierten Normen bewegt und als eine Art von Kundenservice den freien Mitgliedern der Gemeinschaft einen Mehrwert liefert. Betrachtet man das PorcFest als Freiluftexperiment für eine libertäre Gesellschaft, beispielsweise für das von Eric Brakey initiierte Free State Project, zeigt es sich, dass eine echte freiheitliche Gesellschaft möglich ist. Die Menschen müssen nur den Mut finden, sich ihrer Freiheit auch tatsächlich zu bedienen.

