ef 245 Editorial

22. Juli 2024

von André F. Lichtschlag

Artikel aus ef 245, Aug./Sep. 2024.

Erst vor zwei Monaten hatte ich an dieser Stelle beispielhaft angemerkt, dass der neurechte Verleger Götz Kubitschek über Nacht das von ihm gegründete Institut für Staatspolitik aufgelöst und seine Zeitschrift „Sezession“ in ein Ein-Mann-Unternehmen umgewandelt hat. Aus Gründen. Denn so ist ihnen mit dem Mittel des Vereinsverbots durch Nancy Faeser nicht mehr beizukommen. Anzeichen gab es.

Kubitscheks Kollege und in Teilen Geistes- und Weggefährte Jürgen Elsässer musste im Morgengrauen, per entwürdigender Razzia „besucht“, schmerzhaft erfahren, wie wichtig und richtig solche ungewöhnlichen Schritte in Deutschland im Jahr 2024 sind. Dessen „Compact“-Magazin – beziehungsweise die herausgebende und von ihm geleitete Verlags-GmbH – wurde nämlich tatsächlich handstreichartig per Vereinsrecht verboten. „Ein harter Schlag gegen den Rechtsextremismus“, lobte sich Nancy Faeser selbst für ein Vorgehen, dass man vielleicht in einer totalitären Bananendiktatur, vor gar nicht langer Zeit in der Bundesrepublik Deutschland aber niemals für möglich gehalten hätte.

Wir sehen hier die Beerdigung der Pressefreiheit in Deutschland durch einen wahrscheinlich zweifach rechtswidrigen Staatsstreich der Innenministerin. Nicht nur ist das Vereinsrecht sicher nicht zur Schließung von Unternehmen erlassen worden, auch die Pressefreiheit ist grundgesetzlich ganz besonders geschützt und lässt sich recht eigentlich nicht durch eine Anweisung einer wildgewordenen Ministerin abschaffen, schon gar nicht per Vereinsrecht. Doch was scheren eine ausgewiesene Antifa-Freundin Recht und Gesetz? Soll sich die verbotene Presse doch wieder einklagen – für ein paar Jahre des mühsamen Rechtswegs wenigstens ist ein auflagenstarkes Magazin erst einmal ausgeschaltet. Allein das zählt für überzeugte Sozialisten wie Nancy Faeser. Danach sehen sie weiter.

Die Freiheit schwindet scheibchenweise. Erst wurde Deutschland zunehmend totalitär – Oppositionelle verloren Jobs und Konten, werden von staatsverbandelten Terrorgruppen aufgesucht und einige Schikanen mehr. Dann wurde der Staat mit Faesers historischem Streich definitionsgemäß zur Diktatur. Denn erstens ist ein Presseverbot ohne Gerichtsbeschluss per se ein diktatorischer Akt. Und zweitens ist Demokratie ohne Pressefreiheit nicht denkbar.

Treffen kann staatliche Willkür jeden. Auch irgendwann ein libertäres Magazin wie dieses? Wir werden uns wappnen müssen und haben dies bereits in ersten Schritten durch die Ausgründung der Freiheitsfunken in die Schweiz vor eineinhalb Jahren getan. Auch Sie, verehrte Leser, ja, jeder sollte sich Gedanken machen und Vorbereitungen treffen, denn die Zeiten werden kaum ruhiger werden. Allein in den Tagen vor Redaktionsschluss überschlugen sich wieder einmal die Ereignisse: Dort das um sprichwörtliche Haaresbreite gescheiterte Attentat auf Donald Trump und seine dank der ikonischen Bilder nun fast sichere Wiederwahl im November. Hier ein Brüsseler Sowjet, der gleich an zwei Fronten die letzten Hüllen fallen lässt – in den Kämpfen (und Krämpfen) der EU für Zensur und gegen Elon Musk und seine Freiheitsoase sowie für weitere kriegerische Eskalation und gegen den tolldreisten Friedenstreiber Viktor Orbán. In beiden Fällen ist nicht ausgemacht, wer am Ende gewinnt. Wie spannend ist das alles in einer Welt, in der sich geo- und finanzpolitisch riesige Umbrüche vollziehen!

Entsprechend haben wir jetzt ein Leitthema für unsere große ef-Usedom-Konferenz im November ausgerufen – siehe Anzeige auf Seite 64 –, um das sich alles an der Ostsee drehen wird: „Chaosjahre: Irrwege und Auswege“. Hochkarätige Redner sind garantiert. Noch sind Plätze frei – ich würde mich sehr freuen, Sie in Zinnowitz wiederzusehen oder kennenlernen zu dürfen! Ihnen, verehrte Leser, wünsche ich wie immer viel Erkenntnisgewinn und Lesefreude auch mit dem vorliegenden Heft – und einen wunderschönen, möglichst entspannten Sommer! Bleiben Sie uns bitte gewogen und vergessen Sie nicht: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern aller Wahrheitsministerien! Mehr Freiheit!

