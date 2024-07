EinBlick Mit Staatsschulden und Inflation in den Sozialismus

14. Juli 2024

Warum Unausweichliches am Ende wenig überraschend sein wird

von Thorsten Polleit

So mancher Anleger und Konjunkturaugur wird sich in diesen Zeiten vielleicht an die Worte von Wilhelm Busch (1832–1908) erinnern, wenn er auf die weltgrößte Volkswirtschaft blickt: „Stets findet Überraschung statt. Da, wo man’s nicht erwartet hat.“

Denn auch nach gut zwei Jahren, in denen die US-Zentralbank (Fed) die Leitzinsen von …