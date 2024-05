Rauchen und andere Laster Tabakspfeife und Vollkornbrot

29. Mai 2024

Vom Sinn oder Unsinn staatlicher Gesundheitsgängelung

von Andreas Gericke

Ich rauche gern Pfeife. Sollten Sie im Alter unter 18 Jahren sein, bitte ich Sie darum, an dieser Stelle das Lesen dieses Beitrags abzubrechen. Dazu bin ich gesetzlich verpflichtet. Dieser Text ist nach geltendem Recht nicht jugendfrei. Er handelt vom Rauchen und anderen Gepflogenheiten, die Restriktionen des sogenannten Gesetzgebers unterliegen. Ich gehe davon aus, mir mein Bekenntnis, Pfeife zu rauchen, sowie die daran geknüpften weiteren Ausführungen hier erlauben zu dürfen, weil ich erstens damit keine Empfehlung für andere ausspreche und zweitens einen eher sehr begrenzten Leserkreis dieses Beitrags voraussetze, fast schon wie das Publikum einer geschlossenen Veranstaltung, bestehend aus intellektuell eher höher entwickelten Persönlichkeiten, die meine Darlegungen verantwortungsbewusst zu werten wissen.

Warum dieser Einstieg in das Thema? Man kann heutzutage viele Aussagen öffentlich nicht mehr treffen, ohne ihnen gewisse einordnende Worte voranzustellen. Sie kennen das von: „Ich bin kein Wähler der AfD, aber ich möchte doch feststellen, dass einige wenige Aussagen in der Programmatik dieser umstrittenen, von mir keinesfalls gut geheißenen Partei auch möglicherweise berechtigt auf hier und da bestehende Missstände hinweisen.“ Oder: „Ich lehne die Politik Putins selbstverständlich ab, aber ich kann, wenn es mir auch schwerfällt, nachvollziehen, wenn auch nicht verstehen, wenn jemand ganz anderes als ich meint, dass ein Krieg nicht mit Waffenlieferungen zu beenden sei oder man nicht ohne Weiteres die Pipelines anderer Länder sprengen dürfe.“

Diesem Muster der vorangestellten Einordnung möchte ich in meinem Beitrag keinesfalls folgen beziehungsweise damit in Verbindung gebracht werden, auch wenn dieser Eindruck für den Leser oder die Leserin vielleicht entstehen könnte, indem ich hier feststelle, dass ich zwar Pfeife rauche, aber dennoch kein Raucher bin oder sein will. Jedenfalls vertrete ich klar diesen Standpunkt. Offiziell habe ich mich nirgends als Raucher registrieren lassen. Beim Ausfüllen entsprechender Bögen der Gesundheitskasse oder in ärztlichen Anamnesen habe ich mich stets dafür entschieden, die Option „Nichtraucher“ anzukreuzen. Meines Erachtens wahrheitsgetreu, denn schließlich zünde ich mir nicht täglich und nicht in jeder Pause oder an jeder Ecke oder Bushaltestelle eine Zigarette an, die ich hastig inhaliere, um sie dann – wenn der Bus kommt – halb geraucht wegzuschnipsen, sondern ich benutze die Pfeife nur bei recht seltenen, besonderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel im Urlaub beim Anblick eines Sonnenuntergangs am Meer, auf einer Pilgerwanderung oder beim gemütlichen Beisammensein am Rande einer libertären Konferenz. So komme ich mit einem Päckchen Tabak auch über Zeiträume bis zu einem Jahr gut aus. Außerdem inhaliere ich auch nicht den Qualm, wie das ja Pfeifenraucher für gewöhnlich sowieso nicht tun. Sie paffen nur und ziehen sich das Aroma in den Mund.

Abgesehen vom Sog des Tabakqualms, ob nun in Lunge oder Mundraum, hat das Pfeiferauchen im Ganzen den eher umfassenderen Charakter eines Rituals. Ein Glas Whisky passt immer dazu. Aber da wären wir schon wieder bei einem anderen nicht jugendfreien Thema. Ich behaupte sogar, dass Pfeiferauchen auch gewisse gesundheitsfördernde Komponenten in sich birgt, da es, als Ritual betrachtet und ausgeführt, beispielsweise sehr beruhigend auf das Nervensystem einwirken kann. Nach einem hektischen Tag, abends auf dem Balkon (um Mitbewohner im Innenraum vor dem Passivrauchen zu schützen), bringt die professionell vorbereitete, gereinigte, mit Aktivkohlefilter und Stahlsieb im Pfeifenkopf versehene, sorgsam gestopfte und entzündete Pfeife die aufgewühlte Seele wieder zu sich. Vielleicht – aber das wäre noch zu untersuchen – hält sie außer Mücken sogar das eine oder andere Bakterium fern, ähnlich wie beim Weihrauch, dem man ja auch eine desinfizierende Wirkung zuspricht. Wie dem auch sei, Fakt ist jedenfalls die statistisch belegte Tatsache, dass die restriktive Politik gegen das Rauchen in den zurückliegenden Jahrzehnten keineswegs zu weniger Lungenkrebstoten geführt hat. Im Gegenteil: Die Zahlen sind extrem gestiegen und Lungenkrebs gilt heute als die häufigste Krebsart bei Männern (unter den Erkrankten sind viele Nichtraucher). Dies soll keinesfalls bedeuten, dass Rauchen nichts mit Lungenkrebs zu tun habe! Der Zusammenhang zwischen exzessivem Rauchen und Krebs ist eindeutig belegt. Jedoch weist die Entwicklung zweifelsfrei aus, dass die Maßnahmen der Politiker das Problem offenbar nicht gelöst haben – wie man das ja auch von anderen Beispielen her kennt. Wenn aber der Anstieg der Erkrankungen nicht auf das Rauchen als alleinige Ursache zurückzuführen ist, müssten die Ärzte nach anderen Krankheitsauslösern suchen. Mangels entsprechender Erkenntnisse finden sich dann – salopp gesprochen – die drei „üblichen Verdächtigen“ als Risikofaktoren, die bei allen idiopathischen Erkrankungen (wichtig klingender Begriff, der ein höheres Wissen suggeriert, aber eigentlich nur über dessen Nichtvorhandensein hinwegtäuscht. Als idiopathisch werden Krankheiten bezeichnet, deren Ursache den Ärzten nicht bekannt ist – und das sind mit Abstand die meisten der circa 30.000 in der internationalen Fachliteratur beschriebenen und definierten) herangezogen werden: Alkohol, die Gene, die Umwelt (hier neuerdings der Klimawandel, aber das wäre ein weiteres Thema). Ein bisschen regt sich der Verdacht, dass diese, ich nenne sie einmal „apokalyptischen drei Krankheitsverursacher“ immer dort herhalten müssen, wo ärztliches Ursachenwissen endet – und das ist, wie schon betont (und der Mehrzahl der Patienten nicht bekannt), bei den meisten Krankheiten der Fall.

Für mich ergibt sich bei alledem die Frage, ob es wirklich sinnvoll erscheint, jedes Tabakpäckchen und Zigarrenkästlein mit einem unablösbaren hässlichen Aufkleber zu verschandeln, um den Konsumenten das Rauchen zu vergällen. Ich kam erst kürzlich darauf – und das war übrigens auch der eigentliche Anstoß zu diesem Beitrag –, als ich einem Freund zum Geburtstag eine Tabakspfeife schenken wollte. Auf einem Bootsausflug des Sportvereins hatte ich meine Pfeife dabeigehabt, für die er sich zu interessieren begann, bis er nach einigen Probezügen das Ansinnen äußerte, sich eventuell auch eine Pfeife zulegen zu wollen. Mit dem Geburtstagsgeschenk dachte ich diesem Wunsch nachzukommen. Allerdings erschien es mir nur allzu schnöde, eine Pfeife ohne Tabak zu verschenken, weshalb ich nach einem geeigneten Päckchen suchte. Ich fand jedoch nur Verpackungen mit furchterregenden Fotos von Raucherlungen oder fett gedruckten Aufschriften wie: „Rauchen ist tödlich“ oder „Rauchen bedroht Ihre Potenz“. Es versteht sich von selbst, dass man so etwas nicht einem Freund zum Geburtstag schenkt. Unwillkürlich fielen mir Werbespots aus der Vergangenheit ein – wetterharte Cowboygesichter und Sprüche wie: „Ich gehe meilenweit für eine Camel Filter“. Oder witzig: „Wer wird denn gleich in die Luft gehen – greife lieber zur HB!“. Zigarrenschachteln aus Holz oder Blech hatten meistens exotische Motive: südliches Flair, Palmenstrände, Segelschiffe, kolonialer Touch. Man hob sie sich nach dem Rauchen der Zigarren auf, um Knöpfe darin zu sammeln oder was auch immer – und weil sie einfach schön waren! Da sich so etwas kaum mehr finden lässt und, wenn doch, dann durch grässliche Aufschriften verstümmelt, kam ich kurzerhand auf die Idee, in einer Schublade nach alten Aufklebern zu suchen, mit denen man die hässlichen Warnhinweise überkleben könnte. Zum Glück hatte ich noch einen stilvollen Aufkleber parat, auf dem ein lachender Ronald Reagan mit Westernhut zu sehen war, dazu die Zeile: „Sometimes the world needs a cowboy“. Nun war mein Geschenk perfekt und der Empfänger hat sich riesig gefreut.

Aus dieser Erfahrung heraus und ausgehend von ihrer statistisch belegten Wirkungslosigkeit plädiere ich nachdrücklich für eine Abschaffung der Warnhinweise auf Tabakerzeugnissen. Dazu kommt, dass man im Übrigen voraussetzen kann, dass jeder Mensch weiß, dass zu viel Rauchen schadet. Genauso gut könnte man darauf hinweisen, dass die Einnahme von Rattengift tödlich ist oder dass man im Feuer verbrennt. Meint „der Staat“, es mit so abgrundtief dummen Bürgern zu tun zu haben, denen man Binsenweisheiten durch Aufdrucke erklären muss? Warum steht dann nicht auf jeder Schokolade: „Achtung, zu viel Schokolade macht dick!“ Oder auf jedem Ei: „Vorsicht! Könnte Dioxin enthalten!“ Oder auf einer Apfelsinenkiste: „Dieses Obst ist um die halbe Welt gereist und wurde deshalb der Haltbarkeit wegen unreif gepflückt, gespritzt und bestrahlt.“ Jeder weiß, dass es so ist – es muss uns also nicht gesagt werden.

Ich erinnere mich noch gut an Sprüche aus meiner Jugendzeit wie: „Sterben musst du sowieso, schneller geht’s mit Marlboro.“ Die Tatsache der Schädlichkeit des Rauchens war also damals schon allgemein und auf jedem Schulhof bekannt. Dennoch wurde dort natürlich heimlich geraucht. In den Autos fehlten außerdem Airbags und Gurte, und es gab keine Fahrradhelme – und ja: Einige von uns haben überlebt. Dies sei nur satirisch angemerkt, keineswegs möchte ich das Fehlen zum Teil durchaus sinnvoller Vorgaben und Vorschriften im Alltag idealisieren. Mit zunehmendem Alter verklärt sich eben auch der Blick in die Vergangenheit und wie jeder von uns würde auch ich natürlich gern noch einmal jung sein, wenn auch nicht ganz jung, nur etwas jünger und eben auch nicht in der heutigen Zeit, sondern vielmehr damals. In der heutigen Zeit jung zu sein erscheint mir fast wie eine Strafe angesichts der Freiheiten, die wir einst genießen durften – selbst im Osten. Aber das hat jetzt weniger mit Tabak zu tun.

Um beim Thema zu bleiben, sei ergänzend angemerkt, dass eine der frühesten staatlichen Anti-Tabak-Kampagnen einem gewissen Jakob I., König von Schottland, England und Irland, zugeschrieben wird. Seinerzeit kam der Tabak aus Indien, später aus Amerika nach Europa. Der genannte britische Regent verbot 1614 der einheimischen Bevölkerung den Tabakanbau, damals schon mit der Begründung, die Volksgesundheit schützen zu wollen, wobei er zugleich den Import des Tabaks zum königlichen Monopol erklärte und diesen mit hohen Einfuhrzöllen verband. Bei meinen weiteren Recherchen stolperte ich dann noch über den seltsam anmutenden Begriff vom „Reichsvollkornbrotausschuss“. Unter diesem hölzernen Stichwort liest man bei Wikipedia: „Nach der Machtübernahme im Jahr 1933 befassten sich die Nationalsozialisten mit einer Vielzahl an gesundheitspolitischen Themen: Großangelegte Kampagnen gegen Alkoholismus und Tabakkonsum wurden in die Wege geleitet.“

Also auch hier! Das merkwürdige Stichwort selbst erklärt uns Wikipedia so: „Der Reichsvollkornbrotausschuss (RVBA) betrieb planmäßig Propaganda für den Verzehr von Vollkornbrot, vor allem mit Pressetexten, die in den staatlich gelenkten Medien publiziert wurden und insbesondere die gesundheitsfördernde Wirkung des Vollkornbrotes unterstrichen. Der übermäßige Verzehr von Fleisch und Fett wurde dagegen mit Adipositas und Krebserkrankungen in Zusammenhang gebracht.“

An dieser Stelle weitet sich mein Thema von der Fragwürdigkeit früherer und gegenwärtiger staatlicher Anti-Tabak-Politik zur staatlichen Lenkung des Ernährungs- und Gesundheitsverhaltens überhaupt, also zur sogenannten Gesundheitswächterrolle des Staates. Womit sich die Brisanz des Beitrags um ein Vielfaches erhöht. Vielleicht sollte ich deshalb wiederum einige einordnende Sätze voranschicken. Aber gut, Sie wissen, was ich meine, ich kann uns das ersparen.

Ich bin bei meinen Überlegungen zu behördlichen Hinweisen auf Tabakpäckchen letztlich bis zur Frage nach der gesetzlich festgelegten Rezeptpflicht von Medikamenten vorgedrungen. Darf man diese infrage stellen? Für die meisten klingt ein solches Ansinnen absurd. Der Arzt gilt ja gemeinhin als nahezu unangreifbare Instanz, was Entscheidungen über unser gesundheitliches Wohl angeht, als „Gott in Weiß“, eine Anspielung auf den weißen Kittel als Gotteskostüm. Nicht ohne seine Einwilligung dürfen wir das eine oder andere Heilmittel erlangen, selbst wenn es in jeder Apotheke vorrätig ist und wir bereit sind, es aus eigener Tasche zu bezahlen. So habe ich mir nach einschlägigen Erfahrungsberichten im Internet – Ärzte spotten gern über die aus ihrer Sicht fragwürdigen Ratschläge von „Dr. Google“ – ein in der Fachwelt in der Wirksamkeit umstrittenes, jedoch im Ernstfall vielleicht wenigstens als letzte Option einsetzbares Medikament, das nach gewissen Erfahrungsberichten vor einer bestimmten schweren Erkrankung geschützt haben soll, in einer Internet-Apotheke bestellt. Ein schwerer Fehler! Das Ergebnis meiner unbedachten Handlung war ein Brief vom Hauptzollamt in Frankfurt/Main, ein Päckchen aus Indien, an mich adressiert, sei beschlagnahmt und vernichtet worden. Das Ganze verbunden mit einer Strafgebühr in Höhe von 60 Euro und der Androhung, im Wiederholungsfall mit einer weit höheren Strafe von 25.000 Euro rechnen zu müssen.

Nennt man das Mündigkeit? Ich wage einmal diese Frage, zu der ich mir auf der Grundlage der geschilderten Erfahrungen und Recherchen meine eigene Meinung gebildet habe. Immerhin darf man ja Meinungen haben, äußern und vertreten, und meine Meinung dazu ist: Ob Tabak oder Medikament – es sollte der persönlichen Entscheidung überlassen sein. Eine freiheitlich orientierte Partei sollte in ihrem Wahlprogramm – und damit sind wir ganz aktuell – die Abschaffung der Tabakwarnhinweise und der Rezeptpflicht fordern. Immerhin darf man ja nach jüngsten Beschlüssen auch sein Geschlecht frei wählen oder Hanf im Wohnzimmer anbauen. Vielleicht sind dies die ersten Schritte, die in eine Richtung deuten könnten, künftig auch auf Tabakwarnhinweise zu verzichten und jedem Erwachsenen den freien Zugang zu Medikamenten zu gewähren.