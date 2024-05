Maaßen. Milei. Musk. Drei U-Boote auf geheimer Mission?

25. Mai 2024

Ein verschwörungstheoretisches Gedankenspiel aus Spaß an der Freud

von David Andres

Ach komm, was soll’s, und sei’s aus Spaß an der Freud!“ Die Zusagen des Herausgebers sind mir stets die Liebsten. Ganz kluger Analytiker mit Kopf, Herz und Intuition, stimmt er mir in den kommenden Thesen nur bedingt zu. Ganz rheinische Frohnatur und echter Freigeist, hat er jedoch Spaß an der Spekulation. Stichwort: Alu-Sombrero. Daher setze ich mir diesen heute mit Freuden auf, um dem Chef und hoffentlich auch Ihnen mit einem Augenzwinkern ein wenig verschwörungstheoretische Unterhaltung mit libertärem Spin zu bieten.

Maaßen, das U-Boot des Verfassungsschutzes

Nehmen wir an, Sie wären strategischer Berater einer linksgrünen Regierung, die als deutsche Filiale einer globalen Transformationsagenda sicherstellen möchte, dass keinerlei konservative Kräfte jemals mehr einen Fuß auf die Erde kriegen. Wie würden Sie vorgehen? Klar, Sie verengen erst mal den Meinungskorridor, Schritt für Schritt, diffamieren jede unliebsame Haltung als „rechts“ oder gleich als „Nazi“. Die um ihren Ruf fürchtenden Schafe treibt es so automatisch immer mehr nach links oder nach dort, was heute „links“ heißt. Zersetzung nach bewährtem Muster. Dennoch müssen Sie feststellen, dass zu viele Menschen konservativ bleiben, teils schon mit einem Fuß in der AfD, eigentlich aber immer noch weit verbreitet in der CDU, als Politiker auf allen Ebenen, als Basis, als Vorfeld. Was es nun braucht, ist ein Honey Pot, ein Honigtopf, eine unwiderstehlich leckere Option für all jene, die mittelfristig die CDU wieder in eine konservative Partei zurückverwandeln oder aber die Brandmauer gegen die AfD abbauen wollen.

Maaßen und sein Honigtopf

Sie setzen sich zusammen mit dem Chef des Verfassungsschutzes und dessen bereits designierten Nachfolger und verabreden folgende Geschichte. Irgendwo im Osten, in „Dunkeldeutschland“, finden ein paar harmlose Scharmützel statt, die die Medien zu „Hetzjagden auf Ausländer“ hochjazzen. Ihre künftige Zielgruppe erkennt diese Lüge. Der noch amtierende Chef des VS spricht die Wahrheit aus, verliert darüber seinen Posten und wird durch einen systemtreuen Nachfolger ersetzt. Somit hat man einen glaubwürdigen Märtyrer erschaffen, einen, der für die Wahrheit und für Werte einsteht – passend dazu war einige Monate zuvor der Verein Werteunion innerhalb der CDU gegründet worden. Mit bis zu 4.000 Mitgliedern zieht dieser Honigtopf nun alle Leute an, die man in Wahrheit einfach nur identifizieren möchte. Viele Jahre später – die echte Opposition ist stärker und stärker geworden – verwandelt sich der Verein in eine Partei. Eine Partei, bei der Max Otte und vor allem Markus Krall als libertärer Superstar hätten mitmischen können. Eine Partei, so stark und hoffnungsvoll, dass sie die etablierte Politik ernsthaft in die Bredouille bringen könnte, in den Zangengriff sogar, wenn von ganz links mit dem Bündnis Sarha Wagenknecht eine Art altlinkes, natokritisches Spiegelbild hinzukommt. Und nun bedenken Sie – Sie haben das ganze Ding nur durchgezogen, um alles restliche Konservative zu entlarven, hervorzulocken, zu sammeln und schließlich was? Richtig, um es zu neutralisieren. Was machen Sie also jetzt? Ziehen Sie durch und verwandeln Sie den Elfmeter? Nein. Sie vergraulen alle Kräfte, die die Partei populär gemacht haben oder noch machen könnten und arbeiten auch sonst an einem extrem unsympathischen Bild. Unterm Strich haben Sie der CDU also endgültig die restlichen echten Konservativen entzogen und dem zögerlichen Wahlvolk gezeigt, dass alles irgendwie Halbrechte auch nicht wählbar ist. Sie fahren die Partei auf Grund und gehen mit Ihrem Auftraggeber und dessen Nachfolger beim VS, der seinen Vorgänger zwischenzeitlich sogar noch angeblich als Verdachtsfall beobachten ließ und alles Rechte „schließlich nicht allein bekämpfen“ kann, zur Feier des gelungenen Plans einen trinken.

Milei, das U-Boot des Weltwirtschaftsforums

Er hat gesprochen. In der Höhle des Löwen. Überlegen Sie sich mal, wie wahrscheinlich das ist. Da gibt es eine Institution, die für alles steht, was die Freiheit verachtet. Ein volkserzieherisches, anmaßendes Monstrum mit einem deutschen Schurken an der Spitze, der selber schon eine Realsatire darstellt und bei dem man jeden Moment erwartet, dass er beim Raunen eine weiße Katze streichelt wie der optisch ähnliche Ernst Stavro Blofeld bei James Bond. Wie dem auch sei. Dieses „Weltwirtschaftsforum“, das eigentlich „Planwirtschaftsforum“ oder „Transformationszentrale“ heißen müsste, lädt sich einen libertären Superstar ein und lässt ihn nicht nur offen sprechen, sondern überträgt dessen Rede mit diversen Medienpartnern aus dem Mainstream sogar live. Live! Ohne Möglichkeit, zu schneiden, zu zensieren, abzuschwächen. Wieso?

Versetzen Sie sich wieder in die Lage eines genialen Strategen. Sie und ihre Auftraggeber aus Davos haben erkannt, dass der Libertarismus an Fahrt aufnimmt. Die mit Abstand gefährlichste Theorie überhaupt, denn die braunen oder blauen Sozialisten, die Völkischen und die Ultrakonservativen, die wollen zwar eine andere „Software“, stellen aber die „Hardware“ namens Staat und Politik nicht infrage. Was brauchen Sie also? Sie brauchen einen erfolgreichen, weltweit bemerkten Überflieger dieser Haltung, der sie tatsächlich erstmals aktiv in Politik umsetzt – und dann damit kolossal scheitert. Oder besser gesagt, sich auch nur als eine andere Form von Elite entlarvt. Besonders diesen Punkt legen Sie wie ein Filmemacher bereits in der Figurengestaltung an. Milei, dieser exaltierte Typ, hat seinen verstorbenen Hund viermal klonen lassen und dafür 50.000 Dollar hingeblättert. Als Professor flog er von der Uni, weil er in Sachen Prüfungslevel und Cholerik gegenüber seinen Studenten eine Art Klaus Kinski gewesen sein soll. Hernach arbeitete er für einen der reichsten Unternehmer in Argentinien, den Eigentümer des größten privaten Flughafenbetreibers der Welt. So speichert sich beim Publikum ab: Dieser vermeintliche Befreier der Menschen ist selber alles andere als bodenständig.

Milei und seine Maßnahmen

Diese Figur lassen Sie nun die Wahl in einem Land gewinnen, bei dem ein dermaßen unwahrscheinliches Ergebnis glaubhaft erscheint, weil es sehr lange von Sozialisten heruntergewirtschaftet wurde. Und dann legt er los. Setzt die Kettensäge an, noch so ein Gimmick, ein Comic-Symbol. Zeigt der Welt, wie libertäre Politik tatsächlich aussieht. Und wie sieht sie aus? Was lesen die Menschen weltweit in der Presse, in „100-Tage-Bilanzen“? Sie lesen von genau dem, was ein Held im Kampf gegen die abgehobene Elite nicht bewirken sollte. Lesen davon, dass die „Armutsziffern von knapp über 40 auf 57 Prozent gestiegen“ seien und „die Renten rund ein Drittel ihrer Kaufkraft verloren“ haben. Lesen von „mehr als 500 Protestaktionen im Land“ gegen die Politik des vermeintlichen Befreiers. Lesen davon, dass ausgerechnet unter einem Libertären diese Proteste „mit brutalem Gewalteinsatz von der Polizei beendet“ worden seien. Zwar gibt der Beitrag des schweizerischen SRF („Argentinien nach 100 Tagen Javier Milei“ von Karen Naundorf) zu, dass immer noch „mehr als 40 Prozent der Bevölkerung hinter dem libertären Präsidenten stehen“, aber was sich in den Köpfen der Menschen weltweit dadurch abspeichert, ist doch: Okay, das sind dann wohl wieder die 40 Prozent der Privilegierten, nur eben anderer Privilegierter als jene, die die Sozis bedient haben. Elitengeschacher ist es so oder so.

Die Deutsche Welle illustriert ihren Bericht über das Argentinien unter Milei mit einer Frau, die in einem großen Müllcontainer nach Brauchbarem sucht. „Das Kinderhilfswerk Unicef erwartet einen Anstieg der Kinder- und Jugendarmut von 62 auf 70 Prozent“, liest man hier. „Das ist das wohl größte Problem der neuen libertär-konservativen Regierung: Die wachsenden sozialen Spannungen machen sie angreifbar.“ Fällt Ihnen dabei noch etwas auf? Achten Sie auf das Wording! Selbst bei der stets stramm-linken und transformationstreuen DW steht nicht etwa „rechtspopulistische“ oder „rechtsextreme“ Regierung, sondern völlig korrekt „libertär-konservativ“. Ist das Zufall? Wieso lassen die Systemmedien ausgerechnet jetzt das übliche Framing weg? Weil der Begriff des Libertären ganz gezielt mit Bildern der Verarmung einfacher, unschuldiger Leute zusammengebracht werden soll. Läuft!

Elon Musk, das U-Boot der totalen Dystopie

Sie kennen jetzt das Schema, daher mache ich es bei Elon Musk kurz und frage Sie einfach nur: Glauben Sie wirklich, dass dieser Mann ein Agent des „Guten“ ist? Sein Kerngeschäft der Elektromobilität dient der (vermeintlich) grünen Transformation. Er hat die Erlaubnis, den gesamten Globus mit seinen Satelliten zu umschlingen und somit die Infrastruktur der totalen Überwachung zu errichten. Sein Neuralink-Projekt fusioniert das menschliche Gehirn direkt mit dem Computer und bereitet somit dem Transhumanismus in Reinform den Weg – und eines Tages sogar der „Matrix“ im wörtlichen Sinne, wie wir sie durch die Filme kennen. Dass er Twitter gekauft und zu X umgewandelt hat, um die Zensur zu bekämpfen, ist eine ähnliche Finte wie die des tapferen VS-Chefs Maaßen, der unerschrocken die Wahrheit sagt. Strukturell steckt etwas Erschreckendes dahinter. Wie die „Welt“ berichtet, habe Musk bereits davon gesprochen, dass „der Twitter-Kauf nur ein Teil einer größeren Strategie sein könnte“, an deren Ende eine Art „Everything App“ nach chinesischem Vorbild steht, die alle persönlichen Anwendungen des Menschen zentral vereint. Ein solches Programm steht im Zentrum der dystopischen Romane von Dave Eggers, dessen aktuellster sogar „Every“ heißt. Auch das Publikum der Serie Black Mirror kennt derlei Modelle. Im künstlerisch fragwürdigen, aber inhaltlich interessanten fünften Teil der Filmreihe Terminator wird genau eine solche Universal-App namens Genisys zur Grundlage für das Netzwerk Skynet, das unterm Strich die Menschheit vernichtet.

Wenig „Spaß an der Freud“ hier am Ende, ich gebe es zu. Aber vielleicht spinne ich auch nur. Senden Sie einen Leserbrief oder schreiben Sie es online in die Kommentare.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 243.