Gute, wahre und schöne Gemälde Günter Beier

11. Mai 2024

Der deutsche Malerphilosoph, der auch Kunstsammler in Korea begeistert

von André F. Lichtschlag

Günter Beier ist der Philosoph unter den Fotorealisten. Gewissermaßen. Von Hause aus. Denn der 1959 in Wuppertal geborene Maler studierte zuerst Kunstpädagogik und Philosophie, später dann freie Malerei. Entsprechend sind Beiers Werke in Öl auf Leinwand gepinselte Schritte der Erkenntnistheorie. Wobei, so wirft Beier gleich ein, „die Realität ein Phänomen“ …