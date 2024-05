Eilige Falschmeldungen Aus dem ef-Ticker

19. Mai 2024

Fragmente der Realität

von Pierre Durbance

+++ Berlin. Dramatischer Geburtenrückgang in Deutschland offenbar bedingt durch Klimawandel: Während potenzielle Väter in Oberbayern an Gletschern festfrieren, erliegen Friesinnen immer mehr dem Hitzetod im heißen Dampf der Nordsee. „Wir werden Kältekontingente klimaneutral aus Bayern nach Niedersachsen verbringen und Heißstoffe in Gegenrichtung, um für den sozialstaatlich gebotenen Ausgleich zu sorgen“, …