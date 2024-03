EinBlick Schöne neue Geldwelt

11. März 2024

George Orwell und Aldous Huxley hätten vermutlich gestaunt

von Thorsten Polleit

Brave New World“, zu Deutsch „Schöne neue Welt“, heißt die weltberühmte, zutiefst bedrückende literarische Dystopie aus dem Jahr 1932 von Aldous Huxley (1894 –1963). In ihr begegnet uns eine Gesellschaft im Jahre 2540 nach Christus, stabil in Kasten geordnet, jede Veränderungsinitiative der Menschen ist durch Indoktrination, Konsum, Drogen und allgegenwärtige …