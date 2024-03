Werteunion Verstärkung gegen die sozialistische Einheitsfront

03. März 2024

Chancen und Risiken einer zweiten Oppositionspartei

von Christian Paulwitz

Parteien spielen in der Politik mit und wollen an die Regierung. Somit ist ihr Ziel die Ausübung von Herrschaft über das Staatsvolk, was vom libertären Standpunkt aus unethisch und abzulehnen ist. Folglich sind Parteien selbst und parteipolitisches Engagement im Grundsatz abzulehnen, das Wählen sowieso, weil es bedeutet, sich an der …