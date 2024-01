Literaturnobelpreis 2023 Sieg der Mittelmäßigkeit?

09. Januar 2024

Der norwegische Autor Jon Fosse als Preisträger

von Burkhard Voß

„… ich wünsche mir einen Schal, und bekam einen, denke ich und ich gehe wieder in das Wohnzimmer oder das Atelier oder wie ich es jetzt nennen soll, es ist wohl beides, aber ich nenne es das Wohnzimmer und ich sehe die braune Lederschultertasche dort am Haken über den Bildern hängen, die ich weggestellt habe, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, sie stehen zwischen der Tür zur Kammer und der Tür, und wenn ich hinausgehe, hänge ich mir immer die braune Schultertasche um, und darin habe ich Skizzenbuch und Bleistifte, denke ich und ich sehe die Schultertasche an ihrem Platz auf dem Beifahrersitz und ich fahre nordwärts, ich denke …“ So plätschert das Ganze über Hunderte von Seiten vor sich hin. Noch eine Kostprobe? Gerne.

„Obwohl das lange her ist, dass … gestorben ist, so ist sie doch noch dort im Haus, denke ich und ich denke, ich sollte mir einen Hund anschaffen, ich habe Hunde immer gemocht, Katzen auch, aber ich möchte lieber einen Hund haben, denn mit einem Hund kann es mehr Freundschaft geben, denke ich und das habe ich so oft gedacht …“

So denkt der diesjährige Literaturnobelpreisträger Jon Fosse in seinem Hauptwerk „Der andere Name“. Die Wortkombinationen ich denke und denke ich perforiert jede Seite mindestens fünf- bis siebenmal. Jon Fosse beschreibt sich selbst im aktuellen „Spiegel“-Interview („Der Spiegel“ 50/2023) als „Schnellschreiber“. Schnellschreiber für Banalitäten, möchte man hinzufügen, oder Langsam-Denker für ein Publikum, das sich an schwierige Themen nicht mehr herantraut – so wie an „Der Zauberberg“ von Thomas Mann, ebenfalls Nobelpreisträger für Literatur, knapp 100 Jahre vorher. Inhaltlich liegen die Werke „Der andere Name“ und „Der Zauberberg“ gar nicht so weit auseinander. Es handelt sich um existenzielle Fragen des Lebens und das Wesen der Kunst. Es geht um Lösung, Auflösung bis hin zur Schwindsucht, die im Zauberberg durch Tuberkulose verursacht wird. Schwindsucht und Tuberkulose sind aber nicht nur als Symptome einer bakteriellen Erkrankung, sondern im metaphorischen Sinne als eine Zeitgeisterkrankung zu verstehen. Insofern sind Analogien zwischen „Der Zauberberg“ und Fosses „Der andere Name“ durchaus vorhanden.

Bei allen inhaltlichen Überschneidungen liest es sich bei Thomas Mann dann doch etwas anders. So bei der Skifahrt des Protagonisten Hans Castorp durch eine Schneelandschaft: „… ins Schneegebirge haben mich das Suchen danach auch getrieben. Nun habe ich es. Mein Traum hat es mir aufs deutlichst eingegeben, dass ich’s für immer weiß. Ja, ich bin hoch entzückt und ganz erwärmt davon. Mein Herz schlägt stark und weiß warum. Es schlägt nicht bloß aus körperlichen Gründen, nicht so, wie einer Leiche noch die Nägel wachsen; menschlicherweise schlägt es und recht vom glücklichen Gemütes wegen. Das ist ein Trank, mein Traumwort, –besser als Portwein und Ale, es strömt mir durch die Adern wie lieb‘ und Leben, dass ich mich aus meinem Schlaf und Traume reiße, von denen ich natürlich sehr wohl weiß, dass sie meinem jungen Leben im höchsten Grade gefährlich sind … aufgewacht, auf! Die Augen auf! Es sind deine Glieder, die Beine da im Schnee! Zusammenziehen und auf! Sieh da, – gut Wetter!“

Sätze von hoher Ästhetik. Für das Massenpublikum des 21. Jahrhunderts wahrscheinlich eine Überforderung. Viele kommen in diesem circa 1.000-seitigen Werk bis maximal Seite 200. Mit seiner skeptisch-komplizierten Prosa würde Thomas Mann es heute schwer haben. Würde er den Literaturnobelpries 2023 bekommen? Sehr unwahrscheinlich. „Der Zauberberg“ ist ein Roman, der alle Wissensgebiete und die Geistesgeschichte Anfang des 20. Jahrhunderts einbezieht und gleichsam ein Bild einer Hadesfahrt in die Unterwelt ist, welche die Faszination des Todes in einzigartiger Sprache wiedergibt. Man könnte diesen Roman fast schon „eine Menschheitsdichtung“ nennen.

Bei Jon Fosses Roman kann man sich insgeheim des Eindrucks nicht erwehren, dass angesichts des Massenzeitalters und der allgegenwärtigen geistig-moralischen Nivellierung ein schüchterner Möchtegerndandy seine intellektuelle Überlegenheit zur Schau stellen möchte. Aber eher zeugt sein Werk von grammatikalischer Stereotypie und Sterilität als von literarischer Originalität. Die Detailversessenheit, mit der er die Banalitäten des Alltags in endlosen Zeilen und Worten beschreibt, erinnert an die Reaktion von Alfred Humblot auf die Einreichung des Manuskriptes von Marcel Proust „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“: „Ich kann nicht verstehen, dass jemand 30 Seiten darauf verwendet zu beschreiben, wie er sich in seinem Bette hin und her wälzt, bevor er einschläft.“

Der diesjährige Literaturnobelpreisträger nimmt sich sicherlich höchste Themen vor, wie Leben, Tod, Transzendenz und Wesen der Kunst. Aber das alles ist nicht neu und die Schreibweise doch sehr ermüdend bis fast schon langweilig. Warum der Literaturnobelpreis? Vielleicht kann man da nur mit den Wiener Kulturkritiker Karl Kraus (1874 –1936) antworten: „Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen riesigen Schatten.“

In diesem Schattenreich würde sich Oswald Spengler („Der Untergang des Abendlandes“) köstlich amüsieren. Im Rahmen des Abdankungsprozesses des Abendlandes erfährt die sprachliche Einfachheit höchste Aufmerksamkeit – bis hin zum Nobelpreis. Und sobald einmal die mediale Maschinerie der Pseudointellektualisierung angeworfen ist, werden reflexartig die entsprechenden Claqueure in den sogenannten Kulturkanälen 3sat und Arte an das Licht befördert, um die Verkaufszahlen zu erhöhen. Diese Claqueure entdecken und verkünden Transzendentales und Spektakuläres, das sich im Einfachen der Sätze verbergen soll. Doch bei nüchterner Betrachtung bleibt nur noch interpretatorische Übertreibung bis Aufgeblasenheit übrig.