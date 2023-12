23. Dezember 2023

Vom Aufstieg und Fall von Nationen

Der Autor Ray Dalio ist Gründer von Bridgewater, dem weltgrößten Hedgefonds. Er hat sich auch den Spendenaktionen von Bill Gates angeschlossen. Wohnhaft in Connecticut, erfüllt er voll das Klischee des um jeden Preis gewinnen wollenden Cowboys und offenbart im vorliegenden Buch seine Methoden, um erfolgreich zu sein. „Ich bin kein Ideologe. Ich bin Pragmatiker. Ich gehe die Dinge wie ein Arzt an, der sich auf logische Überlegungen und Kausalzusammenhänge stützt und daran glaubt, was sich im Zeitablauf bewährt hat.“ Dazu analysiert er den Aufstieg und Fall des niederländischen Gulden, des britischen Pfund Sterling und des US-amerikanischen Dollar und vergleicht dies mit dem chinesischen Renminbi anhand von acht von ihm selektierten Determinanten. Ergebnis: US-Dollar im Abschwung, Euro und Pfund seitwärts und China im Aufschwung. Von Staatskritik dabei keine Spur. Im Gegenteil: „Auf lange Sicht führt der Kapitalismus zu Wohlstands- und Chancengefälle und zur Überschuldung, was wiederum Wirtschaftskrisen, Revolutionen und Kriege zur Folge hat.“ Es wird noch marxistischer. „Konflikte zwischen Klassen (also den Vermögenden und den Habenichtsen) zählen meines Erachtens zu den Haupttreibern für den Aufstieg und den Niedergang von Imperien und daher für den Verlauf der Geschichte.“ Es kommt noch härter. „Soweit gilt also, dass Marx und ich Dinge offenbar gar nicht so viel anders sehen.“ Als einfach gestrickter Rambo wird die Welt in zwei Teile beziehungsweise in rechts/kapitalistisch/bottom-up/individualistisch versus links/sozialistisch/top-down/kollektivistisch geteilt. Eine erfolgreiche Mischung aus Kapitalismus und marxistischem Kommunismus hält der Autor für möglich. Folgerichtig schickte er bereits seinen Sohn auf eine arme Schule in China, wo es nur zweimal die Woche warmes Wasser gab. Gleichwohl erkennt er, dass sich die USA bereits mit China im Handels-, Wirtschafts-, Technologie-, Kultur- und Kapitalkrieg befindet. Ausgang ungewiss. Falls China gewinnt, wird Dalio vorbereitet sein.



