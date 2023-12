Einblick in ein weibliches Mysterium Die Handtasche – ein feministischer Fetisch?

11. Dezember 2023

Frontalangriff auf das zeitlich geordnete patriarchale System

von Burkhard Voß

Die Handtasche ist wie ein schwarzes Loch in der gynäkologischen Diffusion der feministisch aufgekratzten Frau. Ich beobachte das ja ständig. Als niedergelassener Neurologe und Psychiater in einer wunderbaren Stadt am linken Niederrhein stehe ich manchmal hinter der Anmeldetheke und die Damen davor werden einmal im Quartal genötigt, ihre Gesundheitskarte vorzulegen, damit diese in das Kartenlesegerät eingelesen werden kann. Sonst kann ich nix verdienen, ich böser, alter, weißer, reaktionärer Mann.

Wenn ich dann so beobachte, mit welch fast schon verzweifelten Hingabe herumgekramt wird, muss ich mich schon ein wenig zusammenreißen, damit mein Amüsement nicht zu offensichtlich wird und die Damen gegenüber irritiert werden. Auch immer wieder faszinierend ist, was da so alles zutage kommt. Lippenstift, der manchmal ein Lackiermittel für silikongepolsterte Entenschnäblein ist, Führerschein, Personalausweis, Mastercard in Silber, Gold und Platin, Beipackzettel, wo die dingfest gemachten Nebenwirkungen in Rosa gemarkert sind, vergilbte Tablettenschachteln des Antidepressivums – die Gesundheitskarte ist noch lange nicht gefunden.

Und dann wären da noch Puderdöschen, Kettchen, Schlüssel, Parteiausweis der Grünen et cetera. Meine Praxisassistentin ist schon ein klein wenig genervt, ich schaue nur noch aus dem Fenster und beobachte Frauen, die mit ihren Hunden spazieren gehen. Ist wahrscheinlich besser, als zum Psychiater zu gehen. Die Gesundheitskarte ist irgendwie immer noch nicht da, und bei der in ihrer Handtasche kramenden Frau bricht allmählich der Schweiß aus. Planloses Kramen kann ganz schön anstrengend sein. Der kleine Psychotherapeut in mir vermutet ein Symbol. Und dieses Symbol hat nichts mit gynäkologischer Diffusion beziehungsweise feministischer Unstrukturiertheit zu tun.

Das sind doch nur sexistische Phantasien eines reaktionären alten Sackes, der Fotos von Halle Berry und Dolly Buster neben seinem Badezimmerspiegel geklebt hat. Die tiefenpsychologische Bedeutung des Kramens bedeutet vielmehr: Du sollst nicht funktionieren! Endlich, die Erleuchtung, ich hab’s gefunden. Kramen heißt Langsamkeit, Verzögerung und ist ein Frontalangriff auf das zeitlich geordnete patriarchale System.

So geht feministische Fundamentalkritik! Annalena Baerbock, die Stabhochspringerin der feministischen Außenpolitik, wäre begeistert. Als Praxisassistentin würde ich sie trotzdem nicht einstellen. Anderes Thema.

Wahrscheinlich ist das bedeutsamste Thema, dass männliche Nervenärzte an sich selbst arbeiten müssen. Einfach mal akzeptieren, dass Frauen das viel kritischere, bessere und korrektere Bewusstsein haben. Um das zu erreichen, sollten sich nicht nur männliche Nervenärzte, sondern auch alle übrigen Männer zuerst einmal Handtaschen kaufen. Aber um Himmels willen keine mit einer Innenstruktur aus Fächern, Reißverschlüssen et cetera. Einfach so’n Sack aus Stoff, Leder oder Plastik. Da kann man(n) dann alles so reinschmeißen: Kuli, Notizbuch, Personalausweis, Führerschein, Fotos von Helene Fischer, kleine Fläschchen Jägermeister et cetera – eben alles, was man(n) alles so braucht. Erst dann merkt man, dass Kramen beziehungsweise Nichtfunktionieren die viel bessere Lebensform ist. Weg von der entfremdenden und effizienten Arbeit; irgendwie hat das schon Karl Marx so formuliert. Politische Fundamentalkritik als Alltagsbeschäftigung. Wenn das Ganze medial geschickt in das kollektive Bewusstsein eingeträufelt ist, dann habe ich in Zukunft auch noch kramende Kerle an der Anmeldetheke. Und wenn einer ganz besonders lange kramt, ruf ich sofort Annalena Baerbock an, denn sie ist immer auf der Suche nach neuen Bürovorstehern. Der mit dem korrektesten politischen Bewusstsein befindet sich bestimmt an der Anmeldetheke einer psychiatrischen Praxis. Den werde ich dann sofort zu seinem neuen Job gratulieren. Annalena wird nicht lange auf ihn warten müssen. Höchstens noch vier Stunden. Länger braucht es nämlich nicht mit dem ICE vom linken Niederrhein bis nach Berlin.