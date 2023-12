Nationale Identität Kultur und Scham

04. Dezember 2023

„Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott“ (Karl Kraus)

von Harald Weber

Bitte erlauben Sie mir, als Häretiker den libertären Geist zu stören und von Dingen zu reden, die in der kalten Welt des Libertären, oder sagen wir „unterkühlten“, keinen Platz haben. Ich bin libertär und nicht liberal, denn ich sehe das ganze Übel in der Welt im Staat und in seinen …