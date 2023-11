EinBlick Zinsschock für das „Ponzi Game“

05. November 2023

Der Kaufkraftschwund setzt sich fort

von Thorsten Polleit

Der internationale Zinsmarkt hat gedreht, der Jahrzehnte währende Zinssenkungstrend ist zweifellos durchbrochen. Am 2. August 2022 lag die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen noch bei 0,52 Prozent, am 4. Oktober 2023 war sie bis auf 4,8 Prozent gestiegen. Auch die Langfristzinsen in Europa, Asien und Lateinamerika haben kräftig zugelegt. Ausschlaggebend für …