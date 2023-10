Der Einkommensinvestor US-Treasury-Bills

08. Oktober 2023

Die Rückkehr der Zinsjäger

von Luis Pazos

Im März 2022 endete vorläufig die globale Null- und Negativzinsära. Von den großen Zentralbanken war es schließlich das Federal Reserve System (Fed), das voranpreschte und seither den Leitzins in Form der Federal Funds Rate in bisher elf Schritten von null bis 0,25 auf 5,25 bis 5,50 Prozent erhöhte. Die Federal Funds Rate ist das (Leit-) Zinsband, zu dem sich US-amerikanische Finanzinstitute untereinander Zentralbankguthaben leihen. Es schlägt als faktische Referenz unmittelbar auf die gesamte US-amerikanische Zinslandschaft durch: Wird Zentralbankgeld teurer, steigen Refinanzierungkosten wie -erträge und ziehen die Guthaben- und Kreditzinsen nach.

Das schließt die Zinsen auf US-amerikanische Staatsanleihen mit ein, die seit jüngster Zeit wieder nennenswerte Erträge abwerfen – nominal wie real. US-Staatsanleihen werden traditionell in T-Bills, T-Notes und T-Bonds unterschieden. Das „T“ steht für „Treasury“, das US-Finanzministerium beziehungsweise das United States Department of the Treasury, in das die Ausgabe, Verwaltung und Tilgung der Schuldtitel des Bundes direkt integriert sind. Der Namenszusatz bezeichnet die Laufzeitkategorie. T-Bills laufen bis zu einem Jahr, T-Notes zwischen einem und zehn Jahren, T-Bonds zwischen zehn und dreißig Jahren.

Während T-Notes und T-Bonds je nach Restlaufzeit erhebliche Zinsänderungsrisiken aufweisen und im Frühjahr nicht nur der Silicon Valley Bank das Genick brachen, gilt dies für die kurzlaufenden T-Bills nicht. Diese werfen Stand Ende August 2023 circa 5,5 Prozent pro Jahr ab. Wobei abwerfen im Sinne von auszahlen nicht korrekt ist, da T-Bills als Nullkuponanleihen emittiert werden. Was bedeutet das? Nullkuponanleihen haben keinen Zinskupon, vielmehr wird der Zinssatz bei der Emission diskontiert, das Papier im Gegenzug am Laufzeitende zum Nominalwert getilgt. Der Zins schlägt sich also als Kursgewinn nieder.

T-Bills gehören wie sämtliche US-Treasuries zu den weltweit liquidesten Wertpapieren überhaupt, allerdings hat nicht jede Depotbank die Titel im Angebot. Gehandelt werden sie auch nicht über die Börse, sondern Over the Counter (OTC), also direkt über den virtuellen Tresen des Brokers, weshalb es auch weder Wertpapierkürzel noch Kennnummern gibt. Dafür sind Käufe und Verkäufe auch außerhalb der Börsenöffnungszeiten möglich. Ferner entfallen damit auch Börsenspesen und Spreads, im Gegenzug stellt der Broker eine vom Ordervolumen abhängige Provision in Rechnung. Gehandelt werden die US-Treasuries übrigens nicht in Stücken, sondern in Tranchen zu 1.000 US-Dollar Nominalwert.

Wesentliche Merkmale der T-Bills sind die niedrige Volatilität sowie der Schutz vor inflationären Entwicklungen. Aufgrund der kurzen Laufzeiten gibt es faktisch kein Zinsänderungsrisiko und nur marginale Kursschwankungen. Zudem schlagen sich steigende Zinsen unmittelbar im Diskont der Neuemissionen nieder. Das erlaubt es Anlegern, mit nur vier Papieren auf Sicht von einem Jahr ein Rotationssystem aufzusetzen, das lediglich einmal im Quartal eine Handelsaktivität erfordert.

Hierzu wird das dafür vorgesehene Kapital auf vier gleich große Tranchen T-Bills aufgeteilt, jeweils eine mit einer Restlaufzeit von drei, sechs, neun und zwölf Monaten (Rest-)Laufzeit. Einmal im Quartal, immer dann, wenn eine Tranche fällig und getilgt wurde, wird eine neue Tranche T-Bills mit zwölfmonatiger Laufzeit hinzugekauft. Das System funktioniert selbstverständlich auch mit drei oder zwei Tranchen. Anleger, die sehr kurzfristig unterwegs sein wollen, können sich sogar auf eine Tranche mit einmonatiger Restlaufzeit beschränken, was jedoch vergleichsweise hohe Kosten nach sich zieht.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass T-Bills respektive kurzlaufende Staatsanleihen höchster Bonität ihre besondere Stärke auch in schweren Crashs sowie deflationären Schocks ausspielen. Für Anleger, die ihre Lebenshaltungskosten nicht in US-Dollar bestreiten, zieht eine Investition in US-Treasuries zwangsläufig wechselkursbedingte Preisschwankungen nach sich. Diese werden sich mal als Chance, mal als Risiko manifestieren. Risikoaverse Naturen haben die Möglichkeit, etwaige Währungsrisiken über den Kapitalmarkt zu hedgen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 22. September erschienenen Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 236.