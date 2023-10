Mehrheitsmeinungen Nie war die Wahrheit schöner

02. Oktober 2023

Eine kleine Auflistung

von Burkhard Voß

Beliebig formbar ist eine Gesellschaft sicher nicht. Doch ist andererseits der Einfluss der Medien auf die Mehrheitsmeinung nicht zu unterschätzen. Diese hatten und haben einen nicht ganz unerheblichen Einfluss auf Politik und Kultur, eben auf die korrekte politische Meinung der Mehrheit der Gesellschaft. Kleine Auflistung der aktuellen Mythen, los geht’s:

Flüchtlingskrise 2015. War Merkels Alleingang richtig oder falsch? Natürlich richtig!

Putin ist das Böse schlechthin. Toxische Männlichkeit pur. Bei toxischer Weiblichkeit könnten einem ’ne Menge Frauen einfallen. Doch Mann – beziehungsweise das, was davon noch übrig ist – wagt dies noch nicht einmal zu denken. Eine differenzierte Betrachtungsweise erübrig sich.

Die AfD ist die direkte Nachfolgepartei der NSDAP und muss bei jeder sich bietenden Gelegenheit ausgegrenzt werden. Wer als AfDler Bürgermeister wird, schläft mit „Mein Kampf“ unter dem Kopfkissen. Mindestens.

Selenskyj, der Präsident der Ukraine, ist der neue Jesus in verschwitzter Uniform. Wer ihm Waffen liefert, kommt automatisch in den Himmel.

Wer Flüchtling ist, ist automatisch gut, muss rasch wählen dürfen und im Expresstempo eingebürgert werden. Wer das hinterfragt, ist meistens alt, böse, weiß und männlich.

Heterosexualität ist nur ein anderes Wort für die Diskriminierung sexueller Vielfalt. Wer schwul oder sogar transgender ist, landet sofort auf dem medialen Altar.

Arbeit ist scheiße. Man erträgt sie nur noch, wenn folgende Bedingungen ins Grundgesetz aufgenommen werden: Homeoffice, Viertagewoche, Work-Life-Balance, Berentung ab 45. Für wen das alles noch nicht gut genug ist, flutscht demnächst gleich durch zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Nur Veganer können mit ihrem CO2-armen Enddarmemissionen den Planeten retten. Wurst essen ist das neue Rauchen, und wer jetzt noch ein Schnitzel bestellt, gehört gleich an die Wand gestellt.

Wer keine Angst vor Covid-19 hat, ist zumindest Verschwörungstheoretiker, wenn nicht sogar komplett wahnsinnig und ein Fall für die geschlossene Psychiatrie.

Feministische Außenpolitik ist der Königsweg zur Lösung aller zwischenstaatlichen Probleme. Wer das anders sieht, sollte gleich nach Russland oder Nordkorea auswandern. Oder Somalia. Oder Saudi-Arabien. Übrigens: Im globalen Vergleich waren Araber schon immer die Frauenversteher Nummer eins.

Keiner wird alleingelassen, alle werden mitgenommen und jeder da abgeholt, wo er steht, egal, wie dick und doof er ist. Das nennt man Inklusion. Behinderte sind Menschen mit besonderen Eigenschaften, besondere Leistungsträger und die Stützen der Gesellschaft. Das Wort behindert ist aus dem Sprachgebrauch zu streichen, da es eine Diskriminierung ist. Wer anders denkt ist Faschist.

Die Digitalisierung ist der Lösungsschlüssel par excellence für alle Probleme der Menschheit. Man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Schon ab dem fünften Monat hält die fortschrittliche Schwangere ihr bimmelndes Smartphone an den Bauch, damit der Fötus schon mal eingestimmt wird auf das, was ihn in vier Monaten erwartet. Dann ist der Schock nicht mehr ganz so groß, wenn er die Narrendiggis der Welt erblickt, die ohne App sich weder anziehen, ausziehen noch Sex machen können. Später bekommt das Neugeborene ein Tablet vor sein Gesichtchen gehalten und begreift, dass nur auf einem Monitor rumschieben das reale Leben ist.

Tiere sind die besseren Menschen. Wer das anzweifelt, ist verhinderter Metzger und Faschist zugleich. Deswegen gehören Tierrechte in Kürze in das juristische Staatsexamen – Clankriminalität raus, Tierrechte rein. Den Fachanwalt für Tierrecht gibt es jetzt schon. Und der Hund am Arbeitsplatz sorgt nicht nur für gute Stimmung, sondern ersetzt auch die Fachkompetenz.

Der Islam ist die wichtigste Religion der Welt. Sie zu achten ist die erste Aufgabe eines Buddhisten, Hinduisten und Christen. Der Moslem selbst muss auf gar nichts achten. Ach, doch, er muss drauf achten, ob er sich nicht irgendwie beleidigt fühlt. Sollte das der Fall sein, darf er alles.

Wer Dreckslochländer sagt, ist weiß, blond, männlich, völlig gefühllos und wird von über 50 Prozent der US-Amerikaner heiß und innig geliebt. Er will einfach nicht begreifen, dass alles ein soziales Konstrukt ist, die Wahrnehmung der Menschen im Westen von Stereotypen völlig vernebelt wird und der Kolonialismus an allem schuld ist. Tatsächlich ist beispielsweise Somalia weder ein Dreckslochland noch ein Failed State, sondern politisch, kulturell und wirtschaftlich auf gleicher Höhe wie die Schweiz oder Norwegen. Da muss man nur ein wenig an seiner interkulturellen Kompetenz feilen.

Klar, das war Polemik pur. Aber ganz so verkehrt wiederum auch nicht. Solange die Medien nicht behaupten, dass eins plus eins gleich drei oder die Erde eine Scheibe ist, können sie der Mehrheit Halbwahrheiten als Wahrheiten anbieten und das Ganze verkauft sich immer besser. So wird der Westen zur moralisch und ethisch hoch aufgeladenen offenen Psychiatrie. Ihr artigster Schulbub heißt Deutschland.