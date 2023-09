RealUnit Schweiz Kapitalerhöhung noch bis zum 27. September 2023

20. September 2023

RealUnit machte im ersten Halbjahr 332.000 Schweizer Franken Gewinn

von Redaktion eigentümlich frei

Alles wird teurer, unser Geld verliert laufend an Kaufkraft. Der RealUnit hat zum Ziel, mit Investitionen mehrheitlich in Sachwerte Ersparnisse bestmöglich vor Wertverlust und Krisen zu schützen. Und das langfristig.

Die RealUnit Schweiz AG wurde von Karl Reichmuth und Vahan P. Roth im Juni 2017 als Investmentgesellschaft gegründet. Mit einer Geldanlage werden Sie Aktionär und damit Miteigentümer. Die Aktie wird als RealUnit bezeichnet.

Die Anlagestrategie mit Fokus auf Sachwerte zielt darauf ab, das investierte Kapital bestmöglich vor Inflation zu schützen und den langfristigen Werterhalt, speziell in Krisenzeiten, zu sichern. Dazu wird ein großer Anteil in Gold, Silber und Industriemetallen angelegt und ein etwas kleinerer Teil in defensive Aktien. Die Anlagestrategie der RealUnit Schweiz AG kann als klassische Inhaberaktie gekauft und an der Börse gehandelt oder als Namenaktie in Form eines digitalen Tokens erworben und über die Website der RealUnit Schweiz AG jederzeit wiederverkauft werden, womit Inhaber zudem vom Bankensystem unabhängig werden. Solide wie ein Fels soll das Portfolio von RealUnit Schweiz auch in schwierigen Zeiten sein.

Kürzlich veröffentlichte die Investmentgesellschaft RealUnit Schweiz AG Zahlen. Im ersten Halbjahr 2023 wurde ein Gewinn von 332.505 Schweizer Franken erzielt. Das Eigenkapital erhöhte sich auf knapp 32 Millionen Schweizer Franken, der innere Wert pro Aktie stieg per 30. Juni 2023 auf 1.034 Franken. Die RealUnit Schweiz AG zeigt sich gemäß einer Medienmitteilung überzeugt, dass sie mit der starken Gewichtung von Edelmetallen und vor allem defensiven Aktien das Vermögen ihrer Aktionäre in unsicheren Zeiten bestmöglich schützen kann.

Noch bis zum 27. September führt die RealUnit Schweiz AG eine weitere Kapitalerhöhung durch. Insgesamt sollen neue Aktien zum Ausgabepreis von 1.04 Schweizer Franken im Volumen von bis zu 13 Millionen Schweizer Franken ausgegeben werden. Bestehenden Aktionären werden die Aktien im Verhältnis drei zu eins angeboten.

Gezeichnet werden können die Titel bei jeder Schweizer Bank. RealUnit Schweiz bietet aber auch an, dass die Aktien in Form von Token bezogen werden können. Die Zeichnung der Token muss direkt bei der Gesellschaft erfolgen.

Weitere Informationen bietet die Website der RealUnit Schweiz AG:

RealUnit – Kapitalerhöhung