Deutsches Rentensystem Die Boomer kommen!

01. September 2023

Es droht ein harter Aufprall …

von Dirk Hesse

Der unmittelbar bevorstehende Eintritt in die Rente der Babyboomer-Generation stellt unsere Gesellschaft vor gewaltige Herausforderungen. Fast schlagartig wird unsere Wirtschaft wichtige Fachkräfte verlieren, die aus den jüngeren Generationen kaum ausreichend rekrutiert werden können. Das Rentensystem gerät mit der dramatischen Zunahme von Zahlungsempfängern an den Rand des Kollapses. Die zukünftigen Rentner sind durch die immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten massiv von Altersarmut bedroht.

Als die Babyboomer die Schulen verließen, überschwemmten sie einen Arbeitsmarkt, der nicht viel zu bieten hatte: Es gab kaum Jobs und Ausbildungsplätze. Irgendwann ging es aber mit der deutschen Wirtschaft bergauf, die jüngere Konkurrenz war nicht groß, denn nach den Boomern kam ja der Pillenknick. So sind die Boomer letztlich doch alle zeitverzögert in einer boomenden Wirtschaft untergekommen. Deutschland wurde sogar Exportweltmeister.

Die Boomer sind zu den so gefürchteten „alten weißen Männern“ und Frauen geworden und werden heute als Bedrohung und Belastung für die Gesellschaft dargestellt: Sie gehen jetzt in Rente.

Unser heutiges Rentensystem ist realitätsfremd

Rein demographisch ist unser Rentenumlagesystem ohnehin bedroht, da heute die wenigen Jungen viel mehr Ältere ernähren müssen. Die alten Boomer drängen demnächst in großer Zahl in unser Rentensystem. In den 60ern gab es noch sechs Beitragszahler pro Rentner; für 2030 werden es nur noch 1,5 Beitragszahler pro Rentner sein. Dieses demographische Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, doch keine Partei ist es bislang konstruktiv angegangen. Im Gegenteil: Die GroKo hat sogar noch das Renteneintrittsalter gesenkt und damit Benzin ins Feuer gegossen. Nun naht der harte Aufprall.

Natürlich haben die Boomer von ihren Eltern, der Nachkriegsgeneration, gelernt, dass man sich besser etwas fürs Alter zurücklegt. Deren finanzielle Rücklagen jedoch verlieren gerade gewaltig an Kaufkraft durch die Inflation, die der Nullzinspolitik der EZB zu verdanken ist.

Mit einigem Sarkasmus möchte ich der jungen Generation sagen: Da bin ich doch froh, dass wir in einer Demokratie leben. Hier kann nämlich die demographisch stärkere Gruppe, die Boomer, einfach die Parteien wählen, die „sozial“ regeln, wie viel die Jungen von ihrem Einkommen behalten dürfen und wie viel sie an die Alten abgeben müssen. Die Profiteure haben die demokratische Mehrheit. Niemand sollte das unmoralisch finden. Wir haben doch schon früher auf Kosten unserer Kinder gelebt, als wir die Staatsverschuldung in die Höhe getrieben haben.

Doch Schluss mit dem Sarkasmus! Weg mit der Staatsverschuldung! Weg mit dem staatlichen Rentensystem! Weg mit der EZB!

Wer gegen Kinderarbeit ist und für Fairness, der sollte nachfolgenden Generationen keine Schulden hinterlassen. Die Schuldenbremse ist durchzuziehen – ganz ohne irgendwelche „Sondervermögen“!

Viele Ökonomen haben uns vorgerechnet, dass man heute viel mehr fürs Alter übrighätte, wenn jeder seine Einzahlungen in das Rentensystem vernünftig verzinst selbst angelegt hätte. Dann wären auch die Menschen gegen die Nullzinspolitik der EZB auf die Straße gegangen, wenn sie für ihre Anlagen keine Zinsen mehr bekommen hätten.

Unser Rentensystem muss zu 100 Prozent durch eine private Altersversorgung abgelöst werden. Schon heute ist ein Großteil der Renten steuerfinanziert. Steuern sind leider der Puffer, den wir für den Übergang benötigen. Für Versicherungen und Fonds, um die private Rente zu finanzieren, benötigt Deutschland eine gesunde Wirtschaft, die Profite abwirft.

Eine neue Rente braucht stabiles Geld

Und wir benötigen ein Geldsystem, das nicht inflationsgefährdet ist, basierend auf Rohstoffen wie Gold oder Kryptowährungen. Ein Währungswettbewerb wird die besten Währungen herausfiltern.

Verschiedene Währungen im Wettbewerb, verschiedene Anbieter für Altersvorsorge im Wettbewerb: Hier werden ökonomisch funktionierende Systeme entstehen. Mit der Privatrente gibt es auch die Möglichkeit der individuellen Lebensgestaltung. Der Dachdecker kann mit Mitte 50 in Rente gehen, der Ingenieur mit 72, wenn er will. Jeder wird das mit einem individuellem Ein- und Auszahlungsplan seiner Rente selbst regeln können.

Ein neues Rentensystem braucht eine profitable Wirtschaft

Die gesunde deutsche Wirtschaft wurde jedoch einer Klimasymbolik geopfert, die international niemand mitmacht und die weder dem Klima noch den Menschen nützt. Unternehmen und Fachkräfte wandern aus Deutschland ab. Es gibt Fachkräftemangel und demgegenüber viele neue, nicht ausreichend qualifizierte Menschen, die eher den arbeitenden Steuerzahlern auf der Tasche liegen, anstatt sich in den Arbeitsmarkt und in die bestehende Kultur zu integrieren. Wir müssen die Grenzen nicht verschließen, doch wir müssen unseren Sozialstaat zurückfahren und neu ausrichten. In Deutschland wird sich zukünftig nur noch derjenige das Leben leisten können, der sich mittelfristig in den Arbeitsmarkt integrieren kann. Wenn man aber die aktuelle Situation in die Zukunft extrapoliert, wird Deutschland zu einem Billiglohnland mit mehrheitlich gering qualifizierten Kräften werden. Wollen wir das? Eine solche Veränderung wird an unserer Kultur keineswegs spurlos vorbeigehen.

Wie wir den Boomerschock erträglich machen

Wenn wir heute umsteuern wollen, könnten wir mit den Boomern zumindest teilweise den Fachkräftemangel und den Rentenschock dämpfen. Verringern wir allen über 60-Jährigen signifikant die Steuern auf (beispielsweise) fünf Prozent ihres Einkommens. So hätten die erfahrenen Boomer-Fachkräfte einen signifikanten Anreiz, noch über das gesetzliche Rentenalter hinaus zu arbeiten und wären auch für die Arbeitgeber wieder attraktiv, wenn man deren Lohnnebenkosten zusätzlich deutlich senkte. Ihre Einzahlungen in die Rentenversicherung würden in diesem Szenario ja mit theoretischem Renteneintritt wegfallen.

Gegen Altersarmut

Viele Rentner empfinden es als ungerecht, dass sie ihre Renten, in die sie früher von ihrem versteuerten Einkommen eingezahlt haben, bei der Auszahlung erneut versteuern müssen. Warum keine Steuerbefreiung für alle über 60-Jährigen? Das würde die Problematik der Altersarmut weitgehend lösen. Senioren werden weniger sparen, sondern verstärkt das Geld ausgeben. Es kommt damit der Industrie zugute, und immerhin ein Teil davon fließt als Mehrwertsteuer auch wieder zurück in die Staatskasse. Mehrwertsteuer, am Konsum orientiert, ist fairer als eine Einkommensteuer. Zudem sind inflationsbedingt die Mehrwertsteuereinnahmen auch weiter gestiegen.

Weniger Staat, mehr Markt

Wie nun soll der Staat die Ausfälle kompensieren? Die libertäre Antwort ist einfach: Er muss seine Ausgaben und Aufgaben drastisch reduzieren.

Deutschland ist dank der rot-grünen Politik wirtschaftlich zum kranken Mann Europas geworden. Die bislang großzügig verteilte Waffen- und Entwicklungshilfe muss im Lande bleiben.

Nur eine freie Marktwirtschaft kann alle Menschen ausreichend und fair mit Gütern und Dienstleistungen versorgen. Jeder staatliche Eingriff in dieses System führt in eine Interventionsspirale, die die Preise in die Höhe treibt, die Ideenvielfalt und den Fortschritt behindert und zu Nachteilen für Hersteller und Konsumenten führt. Kurz: Gerade dem heute so mächtigen Wirtschaftsministerium sind nahezu sämtliche Mittel zu entziehen. Der verbleibende Rumpf wird die Aufgabe bekommen, die Entbürokratisierung voranzutreiben und Gesetze abzuschaffen, die heute einem freien Markt entgegenstehen.

Der Autor ist Vorsitzender der libertären Partei der Vernunft.