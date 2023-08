Der andere Blick Die Brics-Gruppe will mehr!

30. August 2023

Eine Ansage an den Westen …

von Thomas Jahn

Die Brics-Gruppe wird sich mehr als verdoppeln. Zu den vier Gründerstaaten, Brasilien, Russland, Indien und China stieß 2011 Südafrika. Dieser Fünfer-Club wird jetzt um Saudi-Arabien, den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien erweitert. Diese Ergebnisse des Brics-Gipfels in Johannesburg zeigen, dass das Bündnis nicht nur eine Alternative zum US-dominierten globalen Finanzsystem anstrebt. Die Festigung und Ausweitung des Brics-Bündnisses ist vielmehr ein ernst zu nehmender Versuch, die USA und ihre westlichen Verbündeten von wichtigen Rohstoffen und Energien abzuschneiden und damit langfristig wirtschaftlich und militärisch in die Defensive zu drängen. Die Initiative für die Bildung des „Brics-Blocks“ 2009 ging hauptsächlich von Moskau aus und folgt altbekannten Mustern aus der Zeit vor 1989. Schon Michail Gorbatschow setzte angesichts des ökonomischen Zusammenbruchs des Ostblocks nur bereits bestehende Politbüro-Pläne im Sinne eines bloß taktischen Rückzugs um. Die sowjetische Nomenklatura, vor allem die Elite in Partei und Sicherheitsdiensten, blieb immer an den Schalthebeln der Macht und verfolgte die sowjetische Expansionspolitik konsequent weiter, insbesondere auf Basis des engen Bündnisses mit Peking. Ohne demokratische und rechtsstaatliche Transformation im Inneren blieb auch die russische Außenpolitik von dem Willen nach einer Erneuerung des sowjetischen Machtbereichs geprägt. Ein Konflikt mit dem Westen war spätestens seit dem Georgienkrieg 2008 unvermeidbar.

Noch gefährlicher als der Versuch, ein neues Welthandelssystem aufzubauen, ist allerdings die jahrelange Propagandaarbeit, die die Achse Moskau-Peking im Westen vollbracht hat: Ausgehend von der Dekolonialisierungspropaganda der 30er Jahre wurden konsequent nicht nur antiwestliche „Freiheitsbewegungen“ in Asien, Afrika und Lateinamerika unterstützt, sondern auch deren „intellektuelle“ Fürsprecher im Westen, die als nützliche Idioten überhaupt nicht begriffen, dass jedes von angeblich westlicher Unterdrückung befreites Land über kurz oder lang in eine grausame Diktatur oder einen Vasall Moskaus beziehungsweise Pekings verwandelt wurde. Die letzten Länder, die unter der Tarn-Flagge des Antirassismus und Antikolonialismus „befreit“ wurden, waren der Iran (1979) und Südafrika (1994). Südafrika ist für den Brics-Block, neben Saudi-Arabien und dem Iran, wegen seines Rohstoffreichtums und seiner strategischen Lage am Schnittpunkt zweier Ozeane von zentraler Bedeutung.

Die jahrzehntelange Antirassismus- und Antikolonialismus-Propaganda wird neuerdings durch die immer bedrohlicher agierenden ökosozialistischen Bewegungen ergänzt, die als zwei Seiten derselben Medaille die westlichen Mainstreammedien heute nahezu vollständig dominieren: Mit dem Hebel der „Klimapolitik“ soll der Westen durch eine planwirtschaftliche Politik der Deindustrialisierung in eine künstliche Energie- und Wirtschaftskrise geführt werden. Die ebenso schrille Antirassismus- und Antikolonialismus-Propaganda in sämtlichen Medienkanälen verhindert, dass auch Brics-Staaten wie Indien, Russland und China mit (denselben) unbequemen Forderungen nach Umweltschutz und CO2-Neutralität konfrontiert werden wie die EU-Staaten oder die USA. Vor allem Indien und China präsentieren sich in dieser Frage als „vom Westen“ jahrhundertelang ausgebeutete angebliche „Entwicklungsländer“, denen ihr in Summe weltweit höchster CO2-Ausstoß nachgesehen werden muss. Die Verbindung mit Brasilien konnte mit der Abwahl von Präsident Bolsonaro wieder intensiviert werden, denn neben dem Ziel des Sturzes der USA als führender Weltmacht verbindet Moskau, Peking und Pretoria mit Brasiliens neuem Präsidenten Lula da Silva auch der gemeinsame Glaube an Zentralismus und Sozialismus als wichtigste Garanten möglichst hemmungsloser Machtentfaltung. Die Brics-Gruppe könnte daher auch für global operierende Großkonzerne attraktiver werden, die sich ihre Gewinne und ihren damit verbundenen politischen Einfluss sicher nicht durch „westliche Werte“ wie Freiheit, Rechtstaatlichkeit und freien Wettbewerb nehmen lassen wollen, schließlich sind auch die Völker des Westens eher unberechenbar und könnten eher planwirtschaftlich orientierte Regierungen wie in Deutschland, Frankreich oder den USA am Ende noch abwählen.