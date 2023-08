Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

27. August 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Schokoriegel mit Haltung

Werbung soll Marken in ein gutes Licht stellen oder den Verkauf von Produkten ankurbeln. Doch sie steht auch in Beziehung zu gesellschaftlichen Strömungen. Herausragende Werbung setzt Trends – unabhängig davon, ob die besagten Produkte stärker gekauft werden (in diesem Fall wäre die Werbung sogar auch erfolgreich). Manche Zigarettenreklame der 70er Jahre mag hier als Bespiel dienen, etwa das Freiheitsimage der (Marlboro-) Cowboys oder die Redewendung „Hochgehen wie ein HB-Männchen“. Gute Werbung hingegen setzt zwar keine Trends, greift aber Strömungen auf – und kann manchmal auch damit Verkaufserfolge erzielen. Und schlechte Reklame? Setzt keine Massentrends, erkennt auch keine – sondern verkennt sie. Meist ist solch eine schlechte Werbung auch nicht im Markt erfolgreich. Markt? Ein Gedanke, den Wichtigtuer aus der Werbung für kleinlich halten. Früher, weil sie Werbung als Kunst sahen (was sie durchaus sein kann); heute, weil sie meinen, Werbung müsse jedem Schokoriegel eine gesellschaftliche (gewünschte) Haltung aufdrücken.

Inklusives Bier

Ein Beispiel für eine derart schlechte und für den Absender sogar schädliche Werbung lieferte jüngst die US-Biermarke Bud Light, die zu den meistverkauften in den USA gehört. Im Fokus stand ein gebürtiger Mann (künstler-) namens Dylan Mulvaney. Ein Mensch, der mithilfe von Klamotten, Kosmetik und Medizinkunst zur Frau werden möchte und der im Internet viele Fans hat – als sogenannte „Transgender-Influencerin“. Er (der Mensch!) hatte auf der Plattform Instagram eine Kooperation mit Bud Light publik gemacht und beworben. Bei Mulvaney-Fans mag das etwas Positives für die Marke bewirkt haben; trotzdem wurden sie nicht unbedingt zu Käufern. Doch beim Gros der tatsächlichen Bud-Light-Trinker wohl nicht, im Gegenteil: Der Absatz brach ein, weil der Owen-Normalverbraucher entweder Mulvaney speziell, „Trans-Menschen“ generell oder nur den ganzen Kult um dieses Thema nicht mag. Haben die Marketingleute geglaubt, damit mehr Neutrinker zu gewinnen, als Stammkunden zu verlieren? Oder wollten sie sich (selber) unbedingt witzig und woke präsentieren, koste es (die ihnen anvertraute Marke), was es wolle? Der Boykott der Stammtrinker brachte den Konzern dazu, sich zu distanzieren: Das Mulvaney-Video sei ein Einzelbeitrag gewesen und keine Bud-Light-Werbung. Dennoch sollen zwei Verantwortliche freigestellt worden sein. Außerdem hat Bud Light eilig einen TV-Spot hinterhergeschickt, der wie früher auf patriotische Werte anstieß. Über diese Rückzieher war wiederum die Woke-Gemeinde verärgert – eine pendelartige Anbiederung, die nun alle gegen Bud Light aufbrachte. Cheers!

Exklusive Würstchen

Bud Light liefert einen Lehrbuchappell dafür, eine simple Werbewahrheit lieber zu befolgen: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Wer mit der Politisierung des Lebens auch das Marketing infiziert und markenferne „Haltungen“ beimischt, macht mit bei der Spaltung der Gesellschaft. Und verliert am Ende beide Seiten. Ein weiteres Beispiel: Der Discounter Penny verlangte jüngst für ein paar Produkte für ein paar Tage die „wahren“ Preise. Damit war jener Betrag gemeint, auf den man bei Addition aller angeblich durch die Produktion verursachten Umweltschäden käme. Und plötzlich kosteten Wiener Würstchen fast doppelt so viel; vegane Schnitzel wurden nur fünf Prozent teurer. Den Mehrerlös wollte die zu Rewe gehörende Kette für Ökoprojekte spenden. Mit der Aktion, die nach eigenen Angaben mehr Bewusstsein für Umweltbelastungen durch Lebensmittel schaffen sollte, brachte Penny viele gegen sich auf: die einen, weil es nur eine begrenzte, dafür aber umso lautstärkere PR-Story war – sie hätten die „wahren“ Preise gerne für immer und alles. Und die anderen, weil die Aktion ohnehin schon teure Lebensmittel für die kleinen Leute noch teurer machte. Nur die Volkserzieher vom WDR fanden es so toll, dass sie eine eigene Mitarbeiterin als „zufällige Kundin“ zustimmend interviewten. Doch warum machte Penny das? Wenn man Fehler à la Bud Light sowie die behauptete Klima-Mission ausschließt, bleibt eine Erklärung: der Ruf nach Preisregulierung. Strafsteuern auf Fleisch! Nun, Regulierung nützt meist den Großen. In diesem Fall würde die staatlich verfügte Teuerung die allgemeine Preissensibilität steigen lassen, und davon profitieren relativ gesehen die Handelsriesen, besonders die Discounter. Stimmt also, alles prima fürs Klima – bei den großen Supermarktketten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. August erscheinenden September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 235.