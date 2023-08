Kommunistische Langzeitstrategie Ökologisch hineinwachsen in den Sozialismus

25. August 2023

Woher die seltsame grüne Doktrin wirklich kommt

von Torsten Mann

Es „muss eine ganz strenge Haushaltung mit Elektroenergie und Wärme eingeführt werden. Kleinwagen mit geringem Spritverbrauch, ein gutes öffentliches Transportwesen, eine bessere Wärmeisolierung der Häuser, Fernheizungen und besonders die Einführung technologischer Prozesse, die Elektroenergie sparen, in der Industrie – all das muss Realität werden“, so Andrei Sacharow, Konstrukteur der sowjetischen Wasserstoffbombe, am 4. Mai 1980.

„Im Jahre 2017 werden unser Volk und die gesamte fortschrittliche Menschheit den 100. Jahrestag des Großen Oktober begehen. Wie wird die Welt sein, nachdem unsere Revolution ihr 100-jähriges Jubiläum erlebt haben wird, wie wird der Sozialismus beschaffen sein, welche Reife die Weltgemeinschaft von Staaten und Völkern erreichen?“, fragte KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow am 2. November 1987.

„Ich denke, dass die sozialistische Natur oder das Niveau und der Grad der sozialistischen Natur einer Gesellschaft nicht davon abhängt, wie oft der Begriff ‚Sozialismus‘ ausgesprochen wird. Das Fehlen des Begriffs ‚Sozialismus‘ in meiner Rede zeigt in keiner Weise, dass ich diese Idee insgesamt ablehne. Wir müssen ihr einfach eine andere Bedeutung geben. Das ist der springende Punkt – eine andere Bedeutung, ein anderes Modell. Es wird nicht vom Begriff abhängen“, so KPdSU-Apparatschik Boris Jelzin in einer Pressekonferenz im sowjetischen Fernsehen am 2. Juni 1990.

„Es ist sicher, dass dieser Umweltaktionismus die moderne Inkarnation des Kommunismus ist“, sagte Václav Klaus, tschechischer Präsident, im Februar 2007.

Würde man eine Umfrage machen, wie sich unsere Zeitgenossen eine kommunistische Machtergreifung vorstellen, dann bekäme man wohl zumeist ein Szenario unter dem Banner von Hammer und Sichel geschildert, bei dem die „Reichen“ von roten Revolutionären enteignet, eingesperrt und ermordet werden, während im Hintergrund die „Internationale“ ertönt. Am Ende einer solchen Schilderung käme dann stets die Beschwichtigung, dass der Kommunismus aber längst untergegangen sei und man ein solches Szenario nicht mehr befürchten müsse. Die Sowjetunion als Mutterland der Weltrevolution ist untergegangen, die Kommunisten sind zu Oligarchen geworden und Lenins Ideologie ist genauso tot wie seine Leiche im Mausoleum auf dem Roten Platz. So weit das Klischee.

Kaum jemand kann sich vorstellen, dass es auch noch einen anderen Weg in den Kommunismus geben könnte, einen Weg, der über das „friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus“ führt und der schleichend in den Kommunismus übergeht, was ihn nur umso gefährlicher macht, da er lange Zeit unerkannt bleibt. Tatsächlich gab die sowjetische Politologie diesem „friedlichen“ Weg in den Kommunismus seit den 1950er Jahren sogar ausdrücklich den Vorrang, denn das zu enteignende Bürgertum der westlichen Nationen würde seine Zielsetzung lange nicht erkennen und deshalb auch keinen Widerstand dagegen leisten. Während eines Staatsbesuchs in den USA im Jahr 1959 fasste KPdSU-Generalsekretär Nikita Chruschtschow diese Methode wie folgt zusammen: „Ihr Amerikaner seid so naiv. Nein, ihr werdet den Kommunismus nicht freiheraus annehmen, aber wir werden euch den Sozialismus immer wieder in kleinen Dosen füttern, bis ihr am Ende aufwacht und feststellt, dass ihr den Kommunismus bereits habt.“

Blickt man sechs Jahrzehnte später zurück und vergleicht man den Zustand, in dem die westlichen Nationen damals waren, mit dem Zustand, in dem sie heute sind, dann würde wohl kaum ein vernunftbegabter Zeitgenosse der Feststellung widersprechen, dass wir auf dem Weg in den Sozialismus schon sehr weit fortgeschritten sind, auch wenn er inzwischen eine andere Farbe angenommen hat: Der Sozialismus unserer Tage ist nicht mehr rot, sondern grün. Und sein Ausgangspunkt ist nicht mehr Moskau, sondern scheinbar die Wall Street – zumindest wenn man der Darstellung bestimmter Meinungsführer der AfD folgt. Dieser Argumentation nach sind es amerikanische Investmentbanker – sogenannte „grüne Milliardäre“ –, die den Ökosozialismus unserer Tage vorantreiben, indem sie die „Klimabewegung“, die „Klimapolitik“ und die „Klimawissenschaft“ finanzieren. Drei Jahrzehnte nach der „Wende“ zeigt sich somit ein merkwürdiger Wechsel der politischen Fronten: Die einstigen Kommunisten im Osten erscheinen nun als Kapitalisten und die früheren Kapitalisten im Westen wurden offenbar zu Sozialisten. Viele Bürger, die unter dem grünen Sozialismus unserer Tage immer stärker leiden, glauben inzwischen, die Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen gehe von den westlichen Eliten aus, von multinationalen Monopolkonzernen, von der angloamerikanischen Hochfinanz – also genau von jener gesellschaftlichen Klasse, die dem Klischee der „Reichen“ entspricht. Und tatsächlich lässt sich nicht leugnen, dass finanzstarke Kreise in der westlichen Welt spätestens seit den 1970er Jahren an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligt waren. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit, und wenn man die andere Hälfte der Wahrheit bewusst unterschlägt, dann wird aus einer halben Wahrheit schnell eine ganze Lüge. Diese andere Hälfte lautet: Das ökosozialistische Ideengut, das inzwischen sämtliche politischen Parteien hierzulande – mit Ausnahme der AfD – durchdrungen hat, ist ein ideologischer Exportartikel der KPdSU, der sich bis zu deren 20. Parteitag im Jahr 1956 zurückverfolgen lässt.

Nun würde es den Rahmen dieses Artikels sprengen, erneut detailliert nachzuweisen, wie das Netzwerk sowjetischer Frontorganisationen die Ökoideologie seit den 1960er Jahren in der westlichen Welt und insbesondere unter ihren Eliten verbreitet hat. Interessierte Leser können dies gerne ausführlich in meinen früheren Publikationen nachvollziehen. Im Folgenden sei lediglich rekapituliert, dass der grüne Sozialismus unserer Tage haargenau jene Ideologie ist, mit deren Hilfe die KPdSU die westlichen Nationen auf „friedlichem Weg“ in den Weltkommunismus überführen wollte, bevor wir zu den Konsequenzen kommen, die sich daraus für die Bürger ergeben.

Andrei Sacharow, der Konstrukteur der sowjetischen Wasserstoffbombe, der hierzulande als Dissident und Menschenrechtler gilt, während er laut KGB-Überläufer Anatoliy Golitsyn in Wirklichkeit ein regimetreuer Einflussagent des sowjetischen Geheimdiensts war, bezeichnete diesen Prozess als das „friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus“, wobei er betonte, dass dieser Weg die einzige Alternative zum sonst unvermeidbaren Atomkrieg sei. Sacharow nahm diesen Weg in den 1960er und 1970er Jahren so detailliert vorweg, dass man in seinen Veröffentlichungen aus dieser Zeit dieselbe Agenda beschrieben findet, die heute unsere Schlagzeilen bestimmt, von der vermeintlichen CO2-Klimakatastrophe über eine unbegrenzte Migration, die Nutzung von Solarenergie, künstlicher Intelligenz, E-Autos und synthetischen statt tierischen Proteinquellen bis hin zur Gründung von „Smart Cities“ – allesamt Elemente, die inzwischen dem „Great Reset“ zugeordnet und mit „Bill Gates“ oder „Klaus Schwab“ in Verbindung gebracht werden. Interessanterweise kategorisierte der sowjetische Bombenbauer jene Klasse „grüner Milliardäre“, denen man gegenwärtig unterstellt, die Drahtzieher dieser Entwicklung zu sein, als „reformistische Bourgeoisie“ – im Gegensatz zum gewöhnlichen Bürger – und er bezeichnete sie ausdrücklich als „unsere Verbündeten“ auf dem Weg in den globalen Sozialismus. Es ist entscheidend, in Sacharow den primären Protagonisten der grünen Ideologie zu erkennen, eine Rolle, die nach seinem Tod im Jahr 1989 kein Geringerer als der damals noch amtierende KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow übernahm. Wie ein in die USA übergelaufener sowjetischer Funktionär namens Jewgeni Nowikow berichtete, verlegte die Internationale Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU, die in Nachfolge der Komintern beziehungsweise des Kominform das politische Wirken der kommunistischen Parteien im Ausland koordinierte, den Schwerpunkt ihrer Aktivitäten zu dieser Zeit auf Friedens- und Umweltschutz-NGOs in Amerika und Westeuropa. Diese Verlagerung sei Teil von Gorbatschows „Neuem Denken“. Während der Stalinismus in Osteuropa zu Beginn der 1990er Jahre planmäßig verschwand, gründete Gorbatschow eine Stiftung, die sich offiziell der Förderung des Friedens und des Umweltschutzes widmete und über die der frühere britische Regierungsberater Christopher Story schrieb, sie sei „das Zentrum für kommunistische Propaganda in der ‚ehemaligen‘ Sowjetunion und im gesamten Westen sowie ein Zentrum der Kommunisten für strategische Operationen. Im Mai 1992 waren dort über 100 Apparatschiks der ‚ehemaligen‘ Internationalen Abteilung des Zentralkomitees der KPdSU beschäftigt.“ Wie Story weiter ausführte, werde der „Umweltschutz als Deckmantel für den fortlaufenden Angriff der leninistischen Strategen auf das Privateigentum missbraucht und letztendlich zur Bevölkerungsreduzierung“. Nach Storys Ansicht sei diese Stiftung für den KPdSU-Generalsekretär nicht etwa ein „Instrument zur Selbstdarstellung“, sondern „tatsächlich ein wichtiges fortdauerndes Instrument zur sowjetisch-leninistischen Strategieplanung und zur Umsetzung der Weltrevolution“.

Zum richtigen Verständnis der aktuellen politischen Vorgänge ist es somit unverzichtbar, anzuerkennen, dass die Ökobewegung seit ihren Ursprüngen in den 1960er Jahren nichts anderes war als eine Frontbewegung der KPdSU, mit der die Sowjets danach strebten, das in Verruf geratene stalinistische Erscheinungsbild des Kommunismus abzulegen und ihm ein attraktives neues Image zu verleihen. Wie erfolgreich sie damit waren, ist an dem Ausmaß erkennbar, in dem der grüne Sozialismus inzwischen das politische und gesellschaftliche Leben der westlichen Nationen dominiert und die individuelle und wirtschaftliche Freiheit der Bürger einschränkt. Das bedeutet, dass sich die aktuelle Lage im Konflikt zwischen Ost und West weniger am Frontverlauf in der Ukraine ablesen lässt, sondern vielmehr an dem Ausmaß, in dem kollektivistische Ideen bei uns die Oberhand über die individuelle Souveränität der Bürger gewinnen. Denn auch über den Umweltschutz hinaus lassen sich immer mehr Parallelen zwischen den sozialrevolutionären Konzepten der Sowjets aus den 1950er Jahren und der politischen Unkultur erkennen, die in jüngster Vergangenheit hierzulande Einzug gehalten hat.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges im Jahr 1984 hatte KGB-Überläufer Golitsyn die damals noch bevorstehende Öffnung Osteuropas angekündigt und dazu erklärt: „Die Dialektik dieser Offensive besteht in einem kalkulierten Übergang von der alten, diskreditierten sowjetischen Praxis zu einem neuen, ‚liberalisierten‘ Modell, um die Strategie der kommunistischen Planer zur Schaffung eines vereinten Europas zu verwirklichen. Zu Beginn führen sie eine Variante der tschechoslowakischen ‚Demokratisierung‘ von 1968 ein. Zu einem späteren Zeitpunkt werden sie zu einer Variante der tschechoslowakischen Machtübernahme von 1948 übergehen.“ Dieser „spätere Zeitpunkt“ war spätestens mit Beginn der „Corona“-Krise gekommen, denn die unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung in Deutschland und ganz Europa verhängten Maßnahmen erinnern unverkennbar an die Methoden der Kollektivierung in der Tschechoslowakei, die damals zunächst friedlich in einer parlamentarischen Demokratie begann, dann aber immer totalitärere Züge annahm, bis der „Diktatur des Proletariats“ schließlich zahllose bürgerliche Existenzen – oft auch physisch – zum Opfer fielen. Die „tschechoslowakische Erfahrung“ galt den Kommunisten seither als Musterbeispiel dafür, „wie eine revolutionäre Minderheit die demokratische Mehrheit ‚mit zahlenmäßiger Überlegenheit in den entscheidenden Machtorganen‘ überlisten, zerschlagen und schließlich entmachten kann, sodass diese demokratische Mehrheit plötzlich nicht mehr in der Lage ist, die kommunistische Revolution aufzuhalten“. Charakteristisch für diese Methode ist, dass das Bürgertum sowohl „von oben“ durch kommunistische Kader in der Regierung und im Parlament als auch „von unten“ durch Protest- und Terroraktionen linker „Aktivisten“ und NGOs unter Druck gesetzt wird. Charakteristisch ist ebenfalls die Unterwanderung möglichst vieler tragender Säulen der bürgerlichen Gesellschaftsordnung durch linientreue Kader, um sie auf den sozialistischen Gesellschaftswandel auszurichten, was natürlich in erster Linie für die Medien, aber insbesondere auch für die Justiz gilt.

Schon Lenin hatte gefordert, das bürgerliche Rechtssystem zu zerschlagen und die Gerichte so zu besetzen, dass ein „revolutionäres Gewissen“ und ein „revolutionäres Rechtsbewusstsein“ die Leitlinien einer neuen „revolutionären Rechtsprechung“ werden. Nur unter dieser Voraussetzung werden, wie Jan Kozak – der Historiker der „tschechoslowakischen Kollektivierung“ – es ausdrückte, „alle Veränderungen, die in ihrer Gesamtheit die revolutionäre Umbildung der kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische darstellen, absolut legal vor sich gehen“. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass das völlige Versagen höchster deutscher Gerichte während der Zeit des „Corona“-Terrors auf diese Weise präpariert worden ist.

Angesichts der zahlreichen offensichtlichen Parallelen zwischen der „tschechoslowakischen Kollektivierung“ und der seit einigen Jahren geltenden „Neuen Normalität“ des Pandemie-, Impf- und Ökoterrors, der jeweils ohne den kombinierten Druck „von oben“ und „von unten“ gegen die Bürger nicht funktionieren würde, klingt es wie eine Verhöhnung ihrer bürgerlichen Wählerklientel, wenn die frühere FDJ-Sekretärin und spätere CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Schülerstreiks vor einigen Jahren erklärte: „Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler, demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun.“ Als weitere Parallelen sind die in letzter Zeit überbordende Bürokratisierung, die überhandnehmenden Öko-Richtlinien und ähnliche Auflagen gegen die Industrie, gegen die Landwirtschaft und gegen jede Art von unternehmerischer Tätigkeit zu nennen, denn ein erklärtes Ziel der Kommunisten war seit jeher, „die Bourgeoisie ihrer Macht und ihrer Produktionsmittel“ zu berauben, und die Salamitaktik, die dabei derzeit zu beobachten ist, entspricht frappierend jenen Methoden, mit denen Bauern und Unternehmer in der Tschechoslowakei ruiniert, kriminalisiert und enteignet wurden. Darüber hinaus ist klar erkennbar, dass auch der aktuelle grüne Heizungsterror einer sozialistischen Zielvorgabe folgt, nämlich den Bürgern den Besitz eines Eigenheims zu erschweren. Eine ähnliche Zielvorgabe, insbesondere gegen höherwertige oder industriell genutzte Immobilien, ist auch hinter der Grundsteuerreform zu vermuten.

Anstatt sinnlose Appelle an die im Bundestag vertretenen Blockparteien zu richten, wäre insbesondere der unternehmerische Mittelstand besser beraten, Organisationen wie die Werteunion zu unterstützen, die mit ihrem Vorsitzenden Hans-Georg Maaßen in Deutschland gegenwärtig vielleicht die einzige noch verbliebene Hoffnung darstellt. Tatsächlich ist auch zwischen den öffentlichkeitswirksam und nach dem Motto „Bestrafe einen, erziehe hundert“ inszenierten Parteiausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin (SPD) und Hans-Georg Maaßen (CDU) einerseits und der Zerschlagung des „rechten Flügels“ der tschechoslowakischen Sozialdemokratie andererseits eine historische Analogie herstellbar. Der Parteiausschluss bürgerlicher Sozialdemokraten diente damals der Zwangsvereinigung von Sozialdemokraten und Kommunisten zu einer sozialistischen Einheitspartei. Die heutige Analogie dazu würde eine rot-grüne beziehungsweise schwarz-grüne Blockparteienkoalition in Permanenz ermöglichen, wenn erst alle „Rechtsabweichler“ aus den einstmals bürgerlichen Parteien ausgeschlossen wurden. Die Tatsache, dass das Parteiausschlussverfahren gegen Maaßen inzwischen gescheitert ist, gibt daher Hoffnung, dass man in der CDU endlich die Gefahr erkennt und der Gesellschaftswandel hierzulande doch nicht in einer grünen Sowjetrepublik enden wird.

Doch hier gilt es erneut einen Zusammenhang zu erkennen, der den meisten unserer Zeitgenossen bislang entgangen ist. Für den Erfolg der „tschechoslowakischen Kollektivierung“ war damals entscheidend, dass sie erstens durch das sowjetische Kominform von außen koordiniert wurde – die Analogie zu Gorbatschows Öko-Komintern liegt auf der Hand – und dass sie zweitens stets überschattet blieb von einem drohenden Einmarsch der Roten Armee für den Fall, dass sich das Bürgertum irgendwann doch noch erfolgreich gegen seine Entrechtung und Enteignung zur Wehr setzen würde – hier genügt ein Blick in die Ukraine, um zu erkennen, dass von Russland nach wie vor eine militärische Bedrohung für Europa ausgeht. Und es ist sicherlich auch nicht ohne Bedeutung, dass Gorbatschow in den letzten Jahren vor seinem Tod immer wieder vor einem Atomkrieg gewarnt beziehungsweise damit gedroht hat.

Ohnehin geben die Begleitumstände des russischen Angriffs auf die Ukraine zu denken, denn dieser erfolgte ausgerechnet zu einer Zeit, als der „Corona“-Terror in Europa am wachsenden Widerstand der Bürger scheiterte, die millionenfach nicht willens waren, sich dem staatlichen Impfdiktat zu unterwerfen und ihre körperliche Unversehrtheit – „für sich und andere“ – dem vermeintlich höheren Nutzen des Kollektivs unterzuordnen. In diesem Sinne könnte man die „Corona“-Krise durchaus als eine Art Lackmustest für die Bürger der westlichen Welt deuten, ob sie das friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus – den „Great Reset“ – freiwillig mitmachen oder ob sie „fehlende sozialistische Reife“ zeigen, indem sie an ihrer individuellen Selbstbestimmung festhalten. Zwar ist zu erwarten, dass der aktuelle Heizungsterror genauso scheitern wird wie der „Corona“-Terror, aber nur zum Preis der weiteren Destabilisierung unserer öffentlichen Ordnung, indem der durch die regierenden Ökosozialisten ausgeübte Druck „von oben“ zu immer mehr Gesetzen führt, die keiner mehr befolgt, und zu Steuern, die keiner mehr bezahlt, was die Entwicklung hin zu einer bürgerkriegsähnlichen Krise beschleunigt, gleichbedeutend mit dem Ende des „friedlichen Hineinwachsens“ und dem Übergang zur revolutionären Gewalt. Die Kommunisten machten nie einen Hehl daraus, dass die von ihnen angestrebte „allmähliche Schwächung und Zerstörung der ökonomisch-politischen Stützen der Bourgeoisie“ der Weg „zur Begrenzung und vielleicht zur Vermeidung jeglicher Gewaltanwendung und damit zur Verhinderung eines Bürgerkrieges“ sei. Die Möglichkeit des „friedlichen Hineinwachsens“ dürfe, wie Kozak betonte, unter den Kommunisten aber „keine falschen Illusionen aufkommen lassen“.

Die Kommunisten dürften – gemäß ihrem entarteten Rechtsempfinden und der für sie charakteristischen Täter-Opfer-Umkehr – „nicht moralisch entwaffnet werden durch Zweifel an ihrem Recht, in jedem Fall zu den Waffen zu greifen, indem sie durch den Widerstand der Bourgeoisie dazu gezwungen“ werden. Unter Berufung auf eine Proklamation des notorischen 20. Parteitags der KPdSU stellte Kozak unmissverständlich klar, es könne kein Zweifel daran bestehen, „dass für eine Anzahl kapitalistischer Länder eine gewaltsame Niederwerfung der bürgerlichen Diktatur und in Verbindung damit eine kräftige Beschleunigung des Klassenkampfes unvermeidlich sind“. Die Kommunisten würden „nicht auf revolutionäre Gewalt verzichten. wo sie unvermeidlich ist, um den Widerstand der ausbeutenden Klassen zu brechen“.

Vor dem Hintergrund, dass laut Lenins Doktrin nicht nur die „Reichen“ der westlichen Welt, sondern auch ihre ganz gewöhnlichen Bürger „auf Kosten der Dritten Welt“ beziehungsweise „auf Kosten des globalen Südens“ leben, sollte klar sein, was das bedeutet: Im Visier der Weltrevolution stehen primär nicht jene „grünen Milliardäre“, die in den letzten Jahrzehnten auf den ökosozialistischen Zug aufgesprungen sind und die Sacharow als „reformistische Bourgeoisie“ bezeichnet hatte. Der Großteil der „Ausbeuterklasse“ wird vielmehr durch das westliche Kleinbürgertum verkörpert, das an seiner „nichtnachhaltigen Lebensweise“ festhält, anstatt sich „suffizient“ in die „globale Gerechtigkeit“ zu fügen, wie die grüne Ideologie es von ihm fordert. Das heißt, wenn die Bürger, wie Chruschtschow sagte, „am Ende aufwachen“ und beginnen, Widerstand gegen das „friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus“ zu leisten, dann laufen sie Gefahr, mit genau jenem blutigen Szenario konfrontiert zu werden, das dem verbreiteten Klischee einer kommunistischen Machtergreifung entspricht und das inzwischen nicht nur in der Ukraine an der Tagesordnung ist, sondern das auch in Frankreich bereits deutlich Gestalt annimmt.

