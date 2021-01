Sowjetische US-Langzeitstrategie Friedliches Hineinwachsen oder Bürgerkrieg?

17. Januar 2021

Zwei Präsidenten? Putin als Strippenzieher? Einwurf eines Provokateurs

von Torsten Mann

Bildquelle: weltoktober.de Überraschend andere Sicht: Buch von Torsten Mann

Zwei Zitate vorweg: „Der Schlüssel zur Revolution in den Vereinigten Staaten liegt in den ineinandergreifenden Interessen der schwarzen Befreiungsbewegung und der Arbeiterklasse bei ihrem Kampf für den Sozialismus“, so die Schrift „Black Liberation“ der kommunistischen Progressive Labor Party 1965. – „Hier geht es nicht um Gerechtigkeit für George Floyd; das ist ein kommunistischer Aufstand“, so Trevor Loudon, neuseeländischer Experte für die sowjetische Langzeitstrategie 2020.

Die Tatsache, dass auch zwei Wochen nach der höchst umstrittenen und von Vorwürfen des Wahlbetrugs überschatteten US-Präsidentenwahl 2020 noch immer kein eindeutiger Sieger feststeht und die Entscheidung nun auf juristischem Weg herbeigeführt werden muss, ruft zwei frühere Präsidentenwahlen in Erinnerung, die einige Parallelen zur aktuellen Situation aufweisen und die ebenfalls höchst umstritten beziehungsweise folgenschwer waren.

Bush und Lincoln

Die Rede ist zunächst von der US-Präsidentenwahl im Jahr 2000, die letztlich durch das Urteil des Supreme Courts entschieden wurde, eine Nachzählung der Stimmen in bestimmten Wahlkreisen Floridas zu verbieten. Das Urteil hatte zur Folge, dass der Republikaner George Bush jun. die Wahl gewann, woraufhin von demokratischer Seite sogleich Vorwürfe laut wurden, dass diese Entscheidung den politischen Willen insbesondere der schwarzen Wähler übergehe, die in den betroffenen Wahlkreisen überwiegend für den Demokraten Al Gore gestimmt hätten. Der US-Politologe Jeff Nyquist kommentierte diese Argumentation mit den Worten: „Unter völliger Missachtung der potenziell explosiven Folgen wird also die Rassenkarte gespielt. Denn wenn man in der schwarzen Bevölkerung den Eindruck erweckt, dass Bush nur deshalb gewonnen habe, weil schwarze Wähler unterdrückt wurden, dann wird die Präsidentschaft von Bush sofort problematisch im Hinblick auf den inneren Frieden des Landes. Werden wir eines Tages aufwachen und feststellen, dass unsere Städte brennen und ihre ethnischen Minderheiten randalieren und plündern – so wie es vor einigen Jahren in Los Angeles geschehen ist?“

In nahezu prophetischer Klarsicht hatte Nyquist also schon vor 20 Jahren darauf hingewiesen, welche gefährlichen Folgen ethnische Demagogie im Kontext einer Präsidentenwahl haben kann. Und dabei warnte er ausdrücklich vor der möglichen Verselbständigung einer solchen Argumentation mit der Folge, dass zukünftig jede strittige Präsidentenwahl nahezu zwangsläufig eine Verschärfung der ethnischen Spannungen innerhalb der USA bewirken könnte.

Dies gilt natürlich umso mehr, wenn im Vorfeld einer solchen Wahl ohnehin bereits erhöhte Spannungen herrschen wie im Jahr 2020, das im Zuge der Black-Lives-Matter-Proteste von den schwersten Rassenunruhen der amerikanischen Geschichte geprägt war. Bei näherer Betrachtung der Hintergründe dieser Unruhen wird deutlich, dass der gesellschaftliche Frieden in den USA schon seit einigen Jahren immer instabiler wird. So stellte zum Beispiel der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses Newt Gingrich bereits im Jahr 2017 fest, dass sich die USA „in einem einseitigen kulturellen Bürgerkrieg“ befinden: „Die Linke hat das Schlachtfeld ausgewählt und die Gefechtsordnung festgelegt. Wenn die Konservativen auf diese aggressive, manchmal gewalttätige Feindseligkeit der Linken mit Konfusion, Unsicherheit und Appeasement reagieren, dann verlieren wir den Kampf garantiert.“

Gingrich machte deutlich, dass eine politische Kapitulation der Konservativen die Zerstörung Amerikas in seiner heutigen Form bedeuten würde. Die konservativen Amerikaner befinden sich laut Gingrich in einer ähnlichen Lage wie Präsident Lincoln im Jahr 1861, der sich entscheiden musste, entweder zu kämpfen bis zum Sieg oder die Idee der Vereinigten Staaten aufzugeben. Und damit sind wir bei der zweiten umstrittenen Präsidentenwahl, die gewisse Parallelen zur aktuellen Situation aufweist, nämlich eben jener Wahl von 1860, die den Republikaner Abraham Lincoln zum US-Präsidenten machte. Präsident Lincolns damals umstrittenes Ziel, die Schwarzen aus der Sklaverei zu befreien, nahmen elf amerikanische Bundesstaaten zum Anlass, ihren Austritt aus den USA zu erklären und sich unter Führung des Demokraten Jefferson Davis zu den Konföderierten Staaten von Amerika zusammenzuschließen.

Somit hatte Amerika im Frühjahr 1861 zwei Präsidenten mit zwei gegensätzlichen politischen Zielsetzungen und zwei sich gegenüberstehenden Armeen, wodurch eine Dynamik in Gang kam, die innerhalb von nur wenigen Wochen zum Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs führte. Diesen Ereignissen war eine lange schleichende Spaltung vorausgegangen, die der aktuellen Spaltung der amerikanischen Gesellschaft nicht unähnlich ist.

Die Unruhen vom Sommer 2020 zeugen davon, wie viel gesellschaftliche Sprengkraft nun in der Entscheidung steckt, ob es dem Republikaner Donald Trump auf juristischem Weg gelingt, die Oberhand zu behalten und im Amt zu bleiben, oder ob sich die Linken mit ihrem mutmaßlichen Wahlbetrug durchsetzen, sodass der Demokrat Joe Biden als nächster US-Präsident ins Weiße Haus einzieht.

Zwei Präsidenten?

Ähnlich wie im Gefolge der Wahl von 1860 besteht darüber hinaus die Gefahr, dass Amerika im Frühjahr 2021 wieder zwei Präsidenten mit zwei gegensätzlichen politischen Zielsetzungen und zwei sich gegenüberstehenden Armeen bekommen könnte, nämlich dann, wenn sich eine Anzahl von Bundestaaten weigert, das bis dahin offizielle Wahlergebnis anzuerkennen. Angesichts der offen zur Schau gestellten Gewaltbereitschaft und entsprechender Drohungen der Linken könnte Amerika in wenigen Wochen also tatsächlich am Scheideweg stehen, entweder das Beispiel Venezuelas nachzuahmen, das durch eine Reihe von Wahlfälschungen in eine sozialistische Diktatur geriet, oder dem Vorbild Kolumbiens zu folgen, das diesem Schicksal bislang nur zum Preis eines langen Bürgerkriegs entgehen konnte.

Trumps Rechtsanwalt Rudy Giuliani äußerte bereits im August 2020 die Befürchtung, dass Amerika durch einen Wahlsieg Bidens von einem Land des freien Unternehmertums zu einem sozialistischen Staat werden könnte, weshalb die diesjährige Wahl so wichtig und folgenschwer sei. Dass diese Befürchtung keineswegs übertrieben ist, wird nicht zuletzt daran ersichtlich, dass Biden versprochen hat, schon am ersten Tag seiner Amtszeit dem von Präsident Trump aufgekündigten Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten, denn dieses Abkommen zielt unter dem Deckmantel des Umweltschutzes in Wirklichkeit darauf ab, eine globale umverteilende Planwirtschaft zu errichten.

Mit diesem Schritt würde Biden die USA in den „Rio-Prozess“ zurückführen, der seit dem Erdgipfel von 1992 die Unterordnung der früher souveränen Nationalstaaten unter eine sozialistische Weltregierung auf dem Gerüst der Uno vorantreibt. Dieses von langer Hand geplante „friedliche Hineinwachsen in den Sozialismus“ im Weltmaßstab sieht nicht nur die Umgestaltung des politischen und wirtschaftlichen Systems der gesamten westlichen Welt und insbesondere der USA vor, sondern – wie der KGB-Überläufer Anatoliy Golitsyn bereits vor langer Zeit angekündigt hat – auch die politische Ächtung traditioneller Konservativer, die zum „Opfer eines neuen McCarthyismus von links werden“ könnten. Tatsächlich haben Bidens linke Unterstützer bereits damit begonnen, Listen von Trump-Anhängern anzufertigen – für zukünftige Repressionen.

Putin?

Nachdem vor vier Jahren das Gerücht verbreitet wurde, dass Trump nur durch eine Einmischung Russlands in die damalige US-Präsidentenwahl an die Macht gelangt sei, mag es für oberflächliche Beobachter nun überraschend kommen, dass sich der russische Präsident Putin wenige Wochen vor der diesjährigen Wahl unerwartet positiv über Biden geäußert hat, wobei Putin von gemeinsamen sozialistischen Werten der amerikanischen Demokraten und der „früheren“ sowjetischen Kommunisten sprach, auf deren ideologischer Basis man Kontakte entwickeln und gut zusammenarbeiten könne.

Wer hingegen mit der sowjetischen Langzeitstrategie vertraut ist, der sieht sich durch diese Äußerung Putins darin bestätigt, dass Moskau auch drei Jahrzehnte nach dem vermeintlichen „Untergang des Kommunismus“ noch immer das alte Ziel einer sozialistischen neuen Weltordnung verfolgt.

Jeff Nyquist schrieb hierzu: „Die ideologische Verwandtschaft zwischen den sowjetischen Kommunisten und den amerikanischen Demokraten ist jetzt unverkennbar, und Putin hat einen interessanten Zeitpunkt gewählt, um seinen amerikanischen Genossen einen Wink mit dem Zaunpfahl zu geben. Viele werden überrascht sein, vielleicht sogar alarmiert über diese plötzliche Wende, aber es hat überhaupt keine Wende gegeben. Die Welt wurde von den Russen in großem Stil hinters Licht geführt. Putin ist kein Nationalist, was echte russische Nationalisten bestätigt haben. Putin ist nicht prokapitalistisch. Er sympathisiert immer noch mit marxistischen Ideen, ebenso wie seine zukünftigen Partner in der Demokratischen Partei.“

Dieses ideologische Täuschungsmanöver war über drei Jahrzehnte hinweg so effektiv, dass der „frühere“ KGB-Offizier Putin – ein bekennendes Mitglied der KPdSU – inzwischen ganz offen die Wahrheit sagen kann, aber die eingeschläferte westliche Bourgeoisie sie immer noch nicht glauben will. Es steht jedoch zu befürchten, dass die Bourgeoisie schon bald wird daran glauben müssen, denn ein Sieg der Demokraten mit Biden als nächstem US-Präsidenten verspricht, endlich die seit Jahrzehnten gehegten strategischen Ziele der Sowjets in den USA zu verwirklichen, zu denen unter anderem der Amtsantritt einer linken US-Regierung, die Abrüstung der US-Streitkräfte auf ein Niveau der strategischen Unterlegenheit und der Kollaps der US-Wirtschaft zählen.

Nicht ohne Grund begrüßte Putin die Absicht Bidens, „dass er das neue Start-Abkommen ausdehnen oder einen neuen Vertrag zur Reduzierung der strategischen Aufrüstung unterzeichnen will“. Nicht ohne Grund bezeichnete Putin dies als „ein sehr wichtiges Element unserer potenziellen künftigen Kooperation“. Ein weiteres Ziel der sowjetischen Langzeitstrategie ist die weltweite Umverteilung des „überschüssigen“ amerikanischen Wohlstands, wofür im Rahmen des internationalen „Klimaschutzes“ bereits die nötigen Instrumente geschaffen wurden und einzig und allein Trumps Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen – den Biden versprochen hat, rückgängig zu machen – konnte die Realisierung dieses Ziels bislang verhindern.

Die damit verbundene Einführung der CO2-Planwirtschaft würde sich für die US-Wirtschaft als verhängnisvoll erweisen. Für den Fall, dass sich die Bourgeoisie einem solchen „friedlichen Hineinwachsen in den Sozialismus“ verweigert, sieht die kommunistische Ideologie klassischerweise eine gewaltsame Eskalation des Klassenkampfes vor. Falls Trump also nun im Amt bestätigt wird, droht eine Entwicklung in Gang zu kommen, die in letzter Konsequenz einen bürgerkriegsartigen Untergang der USA zur Folge haben könnte. Nicht ohne Grund hat der „frühere“ KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow – der nach dem offiziellen „Untergang des Kommunismus“ zum wohl einflussreichsten Protagonisten des Rio-Prozesses geworden ist – schon vor einigen Jahren vor einem Auseinanderbrechen der USA „gewarnt“, für den Fall, dass „Washington an seiner hegemonialen Politik festhält“.

Eine ähnliche Entwicklung – nämlich den bürgerkriegsartigen Zerfall der USA „entlang ethnischer Grenzen“ in mehrere Teilstaaten – erwartet auch Professor Igor Panarin, ein ranghoher Mitarbeiter des russischen Außenministeriums. Als früherer Analyst des KGB und Experte für Informationskrieg behauptete Panarin, dass er seine Prognose auf geheime Informationen des russischen Geheimdienstes stütze. Er sagte, die USA würden entweder nach dem tschechoslowakischen Modell auf friedliche Weise zerfallen oder nach dem Vorbild Jugoslawiens gewaltsam auseinanderbrechen, gefolgt von einer Intervention russischer und chinesischer Kräfte.

Vor dem Hintergrund der sowjetischen Langzeitstrategie und der jahrzehntealten Verbindungen der amerikanischen Linken nach Moskau und Peking fällt es schwer zu glauben, dass Gorbatschow und Panarin dabei von einer spontanen und unwillkürlichen Entwicklung gesprochen haben könnten. Vielmehr liegt der Verdacht nahe, dass ein bürgerkriegsartiges Auseinanderbrechen der USA für den Fall, dass ihr „friedliches Hineinwachsen in den Sozialismus“ scheitert, planmäßig herbeigeführt werden soll und dass die Unruhen des Sommers 2020 bereits als unmissverständliche Vorzeichen hierfür anzusehen sind.

