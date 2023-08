DeutschlandBrief Vasall oder Mittelmacht?

19. August 2023

Ein Inder versucht vergeblich, Deutschland zu verstehen

von Bruno Bandulet

Bildquelle: KI-Bild (Pipeline-Sprengung) von lexica.art / André F. Lichtschlag Malerisch: Wie künstliche Intelligenz die Sprengung von Nord Stream 2 in der Steampunk-Version zeichnet

Anfang Mai 2022 – wenige Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar – gab Wirtschaftsminister Robert Habeck am Rande einer Konferenz eine verstörende Erklärung ab. Auf Journalisten-Fragen zu den westlichen Sanktionen gegen Moskau und zu einem Ölembargo antwortete er: „Natürlich schaden wir uns damit selbst. Das ist ja völlig klar. Der Sinn von Sanktionen ist, dass eine Gesellschaft, in diesem Fall die europäische Gesellschaft, Lasten trägt. Die Wirtschaft, die Verbraucher, die Konsumenten. Alle werden einen Beitrag leisten müssen.“

Habeck fuhr fort: „Es ist undenkbar, dass Sanktionen ohne Folgen für die eigene Volkswirtschaft beziehungsweise die eigenen Preise sind. Wir werden höhere Inflation, höhere Energiepreise und eine Belastung der Wirtschaft haben, und wir sind als Europäerinnen und Europäer bereit, die zu tragen, um der Ukraine zu helfen. Aber kostenlos ist es nicht möglich, das hinzubekommen. Es wird Härten geben, und die Härten werden getragen werden müssen.“ Das Zitat ist real. Sie finden es auf Youtube, wenn Sie den ersten Satz eingeben.

Abgesehen davon, dass die Amerikaner immer nur Sanktionen verhängen, die anderen schaden und nicht ihnen selbst, stellt sich die Frage, ob eine Politik der Selbstbeschädigung vereinbar ist mit dem Eid, den Habeck bei Amtsantritt abgelegt hat. Wie vom Grundgesetz vorgegeben, hatte er geschworen, seine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Dass er beteuert, das Gegenteil davon tun zu wollen, verlangt eine Erklärung ebenso wie die gesamte Energie- und Ukrainepolitik der Bundesregierung.

M.K. Bhadrakumar, der frühere indische Botschafter in der Türkei und Usbekistan, lieferte im Juli eine Antwort auf der amerikanischen Plattform „Consortium News“. Er erwähnte, dass Deutschland nun der zweitgrößte Waffenlieferant der Ukraine nach den USA sei, dass Berlin Verständnis für den Einsatz von Streumunition zeige und dass Verteidigungsminister Boris Pistorius die permanente Stationierung einer Brigade in Litauen zugesagt habe (übrigens ohne vorherige Konsultierung der Bundeswehrführung). Und er findet es bemerkenswert, dass der CDU-Außenpolitiker und Ex-Oberst Roderich Kiesewetter öffentlich darüber spekuliert hat, die Exklave Kaliningrad von den russischen Nachschublinien abzuschneiden. Die deutsche Motivation, meint der indische Diplomat, habe wenig mit der Ukraine als solcher zu tun, sondern sei zurückzuführen auf die verheerende deutsche Niederlage im Kampf gegen die Rote Armee 1945. Er unterstellt den deutschen Regierungsparteien „revanchistische Gefühle“ und erinnert an die Einnahme der alten preußischen Stadt Königsberg im April 1945, die in Moskau mit Artilleriesalven aus 324 Geschützen gefeiert worden sei.

Bhadrakumar hätte noch erwähnen können, dass schon das Deutsche Kaiserreich im Friedensvertrag von Brest-Litowsk die Unabhängigkeit der Ukraine von Russland durchsetzte und dass das Dritte Reich, wenn auch spät und ohne Erfolg, die ukrainischen Nationalisten instrumentalisierte. Und doch liegt er falsch. Sein Irrtum erklärt sich daraus, dass er als Inder denkt und dass er der politischen Klasse in Berlin ein Geschichtsbewusstsein unterstellt, das ihr abgeht. Dass die derzeitige Russophobie an die frühere erinnert, stimmt aber auch. Man muss sich nur gewisse Kommentare und Leserbriefe in deutschen Medien ansehen. Oder auch Äußerungen wie die der Außenministerin, dass es darum gehe, „Russland zu ruinieren“.

Dahinter steckt freilich kein Revanchismus, sondern eine Mischung aus werteinduzierter Hybris, Hysterie und Beflissenheit, den Musterschüler Amerikas zu spielen – und damit eine Absage an eine Politik nationaler Interessen. Kiesewetter müsste wissen, dass er mit seinem Vorstoß bezüglich Königsberg einen Krieg mit Russland riskiert. Baerbock müsste wissen, dass der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofes gegen Putin, den sie ausdrücklich begrüßt, Friedensverhandlungen nahezu ausschließt. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen macht sich zum Sprachrohr der Kriegsfraktion in Washington, wenn sie ihre Absicht bekundet, „Stück für Stück die industrielle Basis Russlands abzutragen“. Wie will sie das nur schaffen? Joe Biden kann sich auf sie verlassen, er hätte sie gerne als Nachfolgerin von Nato-Generalsekretär Stoltenberg. Weil die Kommission über ein Kriegsende nicht einmal nachdenkt, sind die ständig neuen EU-Sanktionspakete zeitlich unbefristet und an keine Bedingungen gebunden. Ein Angebot an Russland, das den Krieg beenden könnte, wird nicht einmal ansatzweise formuliert.

Während Deutschland seinen Zenit überschreitet, feiert Lindner das Freiheitsgas

Die Bilanz der materiellen Schäden und der menschlichen Opfer dieses Krieges ist schon jetzt erschreckend. Nachdem etwa fünf Millionen ukrainische Staatsbürger in den Westen geflohen sind und etwa drei Millionen nach Russland und darüber hinaus schätzungsweise vier Millionen in den von Russland kontrollierten Gebieten leben, sind von den 42,8 Millionen Einwohnern kaum mehr als 30 Millionen übrig geblieben. Wie sollen die bei aller Tapferkeit den Krieg gegen 150 Millionen Russen mit einer sehr leistungsfähigen Rüstungsindustrie gewinnen? Für Deutschland wiederum, das gerade die mageren Rüstungsbestände der Bundeswehr plündert, wird die Kriegsfinanzierung zu einer drückenden Belastung zur falschen Zeit. Nicht die russische Volkswirtschaft steckt 2023 in der Rezession, sondern die deutsche. In einer am 20. Juli veröffentlichten Umfrage war zu lesen, dass 58 Prozent der Führungskräfte der deutschen Wirtschaft glauben, Deutschland habe seinen Zenit überschritten, und dass 46 Prozent die Energieversorgung in den kommenden Jahren für nicht gesichert halten. Im vergangenen März sickerte ein vertrauliches Papier der EU-Kommission durch, das sich mit der beginnenden Deindustrialisierung insbesondere Deutschlands und der Abwanderung der Unternehmen in die USA und nach China befasste. Aufgrund der exorbitant hohen Energiekosten seien in Deutschland Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Gefahr. Voraussetzung für eine Erholung der deutschen Wirtschaft seien sinkende Energiepreise. Die aber seien nicht zu erwarten. Auch vom Beratungsunternehmen McKinsey kam ein düsterer Ausblick: Bis 2030 drohe in Deutschland eine Lücke in der Stromversorgung, die der Leistung von 30 thermischen Großkraftwerken entspreche. Selbst die fleißigen Beamten in Brüssel wissen, dass es der EU nicht gut geht, wenn Europas größte Volkswirtschaft kippt.

Das Problem besteht darin, dass sich die Folgen der dilettantischen Energiewende und die des Wirtschaftskrieges gegen Russland gegenseitig verstärken – ein „Doppel-Wumms“, würde Olaf Scholz sagen. Das beste Beispiel dafür, dass die Bundesregierung sogar noch über die Vorgaben aus Brüssel und Washington hinausgeht, ist der Fall der Raffinerie für Petrolchemie und Kraftstoffe (PCK) in Schwedt an der Oder. Dort endet seit 1963 die Druschba-Pipeline. Sie verbindet Europa mit den sibirischen Ölfeldern. Bisher bestritt die dortige Raffinerie elf Prozent der deutschen Versorgung mit Kraftstoffen wie Benzin, Diesel und Heizöl. Zum 1. Januar 2023 drehte die Bundesregierung den Hahn zu, obwohl Schwedt von den EU-Sanktionen nicht betroffen war, obwohl Ungarn, Tschechien und die Slowakei den über die Ukraine führenden Südstrang von Druschba („Freundschaft“) weiterhin nutzen. Die Ukraine selbst kauft mitten im Krieg über Ungarn, wo russisches Öl verarbeitet wird, Diesel aus Russland. Die Bundesregierung glaubt nun allen Ernstes, Schwedt mit Öllieferungen aus Rostock oder Danzig auslasten zu können, obwohl die Raffinerie auf das spezielle russische Öl ausgelegt ist. Von den mehr als 3.000 Arbeitsplätzen einschließlich der Zulieferer wird wenig übrig bleiben.

Die Berliner Minister sind nur noch gut darin, die Dinge schönzureden. Das Flüssiggas, mit dem im Sommer 2022 die deutschen Speicher zu astronomischen Preisen gefüllt wurden, feierte Finanzminister Christian Lindner als „Freiheitsgas“. Und Robert Habeck nannte im Juni 2022 die gegen Russland verhängten Sanktionen einen „großen Erfolg“. Putin kriege noch Geld, aber er könne es nicht mehr ausgeben. Er könne das nicht mehr lange durchhalten. Habeck muss entgangen sein, dass sich der größere Teil der Welt nicht an den Sanktionen beteiligt, nicht einmal Israel, und dass es sich bei Öl und Erdgas um globale Märkte handelt, die sich die billigeren Anbieter suchen. Was Deutschland boykottiert, geht eben in andere Regionen der Welt. Selbst Japan, ein Verbündeter der USA, hält am Erdgas-Joint-Venture mit Russland fest.

Was die Freunde der Freiheit in Amerika dazu zu sagen haben

Deutschland agiert nicht wie eine europäische Mittelmacht. Sein Verhältnis zu den USA ähnelt dem eines Vasallen, der seinem Schutzherrn in Treue verbunden ist. Das lässt sich gut illustrieren mit der Verwendung des sogenannten Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro, mit dem die Bundeswehr ertüchtigt werden soll. Die Hälfte davon könnte in den Kassen amerikanischer Rüstungskonzerne landen, vor allem in der von Lockheed Martin. Um die „nukleare Teilhabe“ sicherzustellen, wird sich die deutsche Luftwaffe eine Flotte von immens teuren und bekanntermaßen störanfälligen F-35-Kampfflugzeugen zulegen. Die sollen im Kriegsfall, bestückt mit Atombomben, vom Fliegerhorst Büchel in der Eifel in Richtung Russland starten. Konkret sieht die Teilhabe so aus, dass der Einsatzbefehl ausschließlich von den USA käme und dass ein russischer Gegenschlag nicht amerikanisches, sondern deutsches Territorium träfe. Auch konventionell und gegen andere Ziele sind die F-35 nur mit amerikanischer Erlaubnis einsetzbar. Denn die Amerikaner, misstrauisch wie sie sind, können die Maschinen jederzeit per eingebauter Software stilllegen.

Und die Sprengung von Nord Stream am 26. September 2022, der größte Fall von Staatsterrorismus in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, ist immer noch nicht aufgeklärt. Zuerst benannte der amerikanische Investigativjournalist Seymour Hersh in einem detaillierten Bericht Washington als Urheber des Anschlags. Dann wurde die dünne Geschichte von der Segelyacht Andromeda aufgetischt. Und zuletzt kam die „Washington Post“ mit der Version heraus, der ukrainische Armeechef habe hinter dem Attentat gestanden, habe aber Präsident Selenskyj nicht informiert. Unabhängig davon, welche Geschichte man glaubt, ist es bezeichnend, dass die Bundesregierung mauert und schweigt. Wenn der BND nicht völlig versagt hat, muss sie den Urheber des Attentats kennen. Nur kann sie es nicht sagen, weil sie dann entweder die Waffenhilfe an die Ukraine oder die Fiktion eines Nato-Bündnisses zwischen gleichberechtigten Partnern infrage stellen würde. Die Wahrheit wäre für das deutsche Publikum und für das Selbstverständnis der Regierenden als Juniorpartner der Vereinigten Staaten unerträglich.

Um der deutschen Propagandablase zu entkommen, empfiehlt sich ein Blick auf „mises.org“, die Seite des amerikanischen Mises Institute. Dort ist zu lesen, dass die Nato mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion das Ende ihrer Rechtfertigung erreicht habe, dass die Pentagon-Bürokraten eine neue „Kalte-Kriegs-Masche“ brauchten und dass sie wussten, dass Moskau auf das Vorrücken der Nato an Russlands Grenzen irgendwann reagieren würde. In einem anderen Beitrag („The Media and Ukraine War Coverage“) wird die Erzählung von der kommenden und gebotenen Befreiung der Krim zerpflückt. Die amerikanische Senderkette NBC hatte etwas getan, was die deutschen Leitmedien bisher unterlassen haben. Sie hatte ihre Reporter auf die Krim geschickt und die Einwohner fragen lassen, zu wem sie gehören wollen. Die meisten sagten: zu Russland. Die Regierung in Kiew war nicht amüsiert. Sie entzog der „National Broadcasting Corporation“ die Akkreditierung.

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. August erscheinenden September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 235.